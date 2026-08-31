E20 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पेट्रोल में Ethanol की मात्रा बताने वाली मांग की खारिज, जानें क्या कहा

पेट्रोल में इथेनॉल (Ethanol) की मात्रा और बिल पर प्रतिशत लिखने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से करने से इनकार कर दिया. आइए आपको बताएं यह पूरा मामला क्या है और इस पर कोर्ट ने क्या कहा.

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याचिका दायर कर यह मांग की गई थी कि हर पेट्रोल पंप के डिस्पेंसिंग नोजल पर लिखा जाए कि पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल है. (Photo from IANS)

पेट्रोल में Ethanol की मात्रा बताने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना

याचिकाकर्ता का कहना है कि ग्राहक को पता होना चाहिए कि पेट्रोल में कितना Ethanol है

SC ने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत लेकर संबंधित High Court जाने को कहा

बता दें E20 से पुराने वाहनों की माइलेज पर सवाल उठे हैं

सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोल में मिलाए जाने वाले इथेनॉल की मात्रा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. सोमवार को जस्टिस M.M सुंदरैश और प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने Article 32 के तहत याचिका स्वीकार नहीं की. हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी को अपनी शिकायत के समाधान के लिए संबंधित हाईकोर्ट जाने की छूट दी है- यानी अब इस मामले में आगे की कानूनी लड़ाई हाईकोर्ट में लड़ी जा सकती है.

पंप और बिल पर Ethanol का % बताने की मांग

दरअसल, याचिका दायर कर यह मांग की गई थी कि हर पेट्रोल पंप के डिस्पेंसिंग नोजल पर लिखा जाए कि पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल है. साथ ही हर ईंधन का इनवॉइस, बिल और रसीद पर भी इथेनॉल की मात्रा लिखना अनिवार्य करने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि ग्राहक को यह जानने का पूरा अधिकार है कि वह पेट्रोल के नाम पर क्या खरीद रहा है. सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने कहा कि रसीद देखने पर उसमें इथेनॉल का कोई जिक्र नहीं होता, जबकि मुझे यह जानने का अधिकार है.

याचिका में और किस-किसकी मांग की गई थी?

याचिका में एक पब्लिक और आसानी से सर्च होने वाले डेटाबेस की भी मांग की गई थी, जिसमें बताया जाए कि कौन-सी गाड़ी किस इथेनॉल मिश्रण के साथ चलने योग्य है. इसमें निर्माता, मॉडल, इंजन का प्रकार और निर्माण वर्ष के हिसाब से जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही गई. साथ ही पुराने या ज्यादा इथेनॉल वाले पेट्रोल के लिए योग्य नहीं होने वाले वाहनों के लिए पारदर्शी परिवर्तन ढांचा और जहां संभव हो, कम इथेनॉल वाला पेट्रोल उपलब्ध कराने की मांग रखी गई थी. याचिकाकर्ता ने पेट्रोलियम मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, बीआईएस, एआरएआई/आईसीएटी, उपभोक्ता समूह, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ईंधन विशेषज्ञ और पर्यावरण/सार्वजनिक-स्वास्थ्य विशेषज्ञ वाली स्वतंत्र समिति बनाने की भी मांग की.

सरकार से रिकॉर्ड मांगने की अपील

इस याचिका का मकसद E20 का वाहनों पर असर, ईंधन की बचत, इंजन की उम्र, रखरखाव का खर्च, वारंटी, बीमा, टेल-पाइप से निकलने वाला उत्सर्जन, इथेनॉल का उत्पादन में पानी की खपत और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों की जांच करनी थी. याचिका में मांग की गई थी कि E20 पेट्रोल को लागू करने के आधार बने नीति दस्तावेज, तकनीकी अध्ययन, वाहनों की अनुकूलता से जुड़ी रिपोर्ट, सुरक्षा मानक और उपभोक्ताओं के लिए जारी सलाह सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाए. साथ ही, एथेनॉल मिले पेट्रोल के बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी देने के लिए एक राष्ट्रीय उपभोक्ता सूचना प्रोटोकॉल बनाने की भी मांग की गई थी.