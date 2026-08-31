EnglishHindi

E20 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पेट्रोल में Ethanol की मात्रा बताने वाली मांग की खारिज, जानें क्या कहा

पेट्रोल में इथेनॉल (Ethanol) की मात्रा और बिल पर प्रतिशत लिखने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से करने से इनकार कर दिया. आइए आपको बताएं यह पूरा मामला क्या है और इस पर कोर्ट ने क्या कहा.

Written by: Gargi Santosh
Published: August 31, 2026, 6:03 PM IST
E20 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पेट्रोल में Ethanol की मात्रा बताने वाली मांग की खारिज, जानें क्या कहा
याचिका दायर कर यह मांग की गई थी कि हर पेट्रोल पंप के डिस्पेंसिंग नोजल पर लिखा जाए कि पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल है. (Photo from IANS)
  • पेट्रोल में Ethanol की मात्रा बताने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना
  • याचिकाकर्ता का कहना है कि ग्राहक को पता होना चाहिए कि पेट्रोल में कितना Ethanol है
  • SC ने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत लेकर संबंधित High Court जाने को कहा
  • बता दें E20 से पुराने वाहनों की माइलेज पर सवाल उठे हैं

सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोल में मिलाए जाने वाले इथेनॉल की मात्रा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. सोमवार को जस्टिस M.M सुंदरैश और प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने Article 32 के तहत याचिका स्वीकार नहीं की. हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी को अपनी शिकायत के समाधान के लिए संबंधित हाईकोर्ट जाने की छूट दी है- यानी अब इस मामले में आगे की कानूनी लड़ाई हाईकोर्ट में लड़ी जा सकती है.

पंप और बिल पर Ethanol का % बताने की मांग

दरअसल, याचिका दायर कर यह मांग की गई थी कि हर पेट्रोल पंप के डिस्पेंसिंग नोजल पर लिखा जाए कि पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल है. साथ ही हर ईंधन का इनवॉइस, बिल और रसीद पर भी इथेनॉल की मात्रा लिखना अनिवार्य करने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि ग्राहक को यह जानने का पूरा अधिकार है कि वह पेट्रोल के नाम पर क्या खरीद रहा है. सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने कहा कि रसीद देखने पर उसमें इथेनॉल का कोई जिक्र नहीं होता, जबकि मुझे यह जानने का अधिकार है.

और पढ़ें: E20 पेट्रोल बना रहेगा...नहीं होगी E10 की वापसी, BPCL की सफाई ने खत्म किया कन्फ्यूजन

याचिका में और किस-किसकी मांग की गई थी?

याचिका में एक पब्लिक और आसानी से सर्च होने वाले डेटाबेस की भी मांग की गई थी, जिसमें बताया जाए कि कौन-सी गाड़ी किस इथेनॉल मिश्रण के साथ चलने योग्य है. इसमें निर्माता, मॉडल, इंजन का प्रकार और निर्माण वर्ष के हिसाब से जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही गई. साथ ही पुराने या ज्यादा इथेनॉल वाले पेट्रोल के लिए योग्य नहीं होने वाले वाहनों के लिए पारदर्शी परिवर्तन ढांचा और जहां संभव हो, कम इथेनॉल वाला पेट्रोल उपलब्ध कराने की मांग रखी गई थी. याचिकाकर्ता ने पेट्रोलियम मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, बीआईएस, एआरएआई/आईसीएटी, उपभोक्ता समूह, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ईंधन विशेषज्ञ और पर्यावरण/सार्वजनिक-स्वास्थ्य विशेषज्ञ वाली स्वतंत्र समिति बनाने की भी मांग की.

सरकार से रिकॉर्ड मांगने की अपील

इस याचिका का मकसद E20 का वाहनों पर असर, ईंधन की बचत, इंजन की उम्र, रखरखाव का खर्च, वारंटी, बीमा, टेल-पाइप से निकलने वाला उत्सर्जन, इथेनॉल का उत्पादन में पानी की खपत और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों की जांच करनी थी. याचिका में मांग की गई थी कि E20 पेट्रोल को लागू करने के आधार बने नीति दस्तावेज, तकनीकी अध्ययन, वाहनों की अनुकूलता से जुड़ी रिपोर्ट, सुरक्षा मानक और उपभोक्ताओं के लिए जारी सलाह सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाए. साथ ही, एथेनॉल मिले पेट्रोल के बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी देने के लिए एक राष्ट्रीय उपभोक्ता सूचना प्रोटोकॉल बनाने की भी मांग की गई थी.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.