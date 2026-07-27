'प्रदर्शन हो रहा है तो लाठीचार्ज नहीं कर सकते...', दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

SC On Delhi Police Lathi Charge: दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल आंदोलन या विरोध प्रदर्शन होने भर से लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता. अदालत ने पुलिस से संयम बरतने और कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया.
मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह टिप्पणी तब की, जब देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शनकारियों पर कथित अत्यधिक बल प्रयोग से जुड़ी नई याचिकाओं का उल्लेख उसके सामने किया गया. इनमें से एक याचिका उन छात्रों के समूह ने दायर की है, जिनका आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उनके साथ मारपीट की.
इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई मंगलवार, 28 जुलाई को होगी. एक याचिका में ये भी आरोप लगाया गया है कि बिहार के सिवान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ AK-47 राइफलों का इस्तेमाल किया गया. सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने मौखिक रूप से कहा, ‘हम इन सभी मामलों को कल सूचीबद्ध करेंगे. हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए. अगर कहीं पुलिस की तरफ से ज्यादती हुई है, तो उसे रोका जाना चाहिए.’
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