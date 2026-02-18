By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
जेल में बीतता बेटी के हत्या के दोषी पिता का जीवन! मगर वकील की इन ताबड़तोड़ दलील ने पलट दिया सारा गेम, मुरीद होकर कोर्ट ने दे दी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने बेटी की हत्या के चलते सजायाफ्ता पिता को बरी करते हुए वकीलों का धन्यवाद किया. शीर्ष अदालत ने कहा कि वकीलों ने जिस तरह से दलील की तैयारी की हैं, जांच में उससे आधे की सजगता दिखाई गई होती तो बच्ची के हत्या के असली दोषी का पता चल जाता.
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के एक व्यक्ति (रोहित जांगड़े) को अपनी 6 साल की सौतेली बेटी की हत्या के आरोप से बरी कर दिया है. कोर्ट ने पुलिस की लचर जांच और साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) की तकनीकी गलतियों को उजागर करते हुए बताया कि कैसे केवल अनुमानों के आधार पर एक निर्दोष को उम्रकैद की सजा दे दी गई थी. सर्वोच्च न्यायालय ने जांच में तकनीकी खामियों को उजागर करने के लिए मुवक्किल के वकीलों का भी धन्यवाद दिया.
वकील की दलीलों का मुरीद सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने अभियोजन पक्ष की वकील अंकिता शर्मा की तारीफ की. कोर्ट ने कहा कि यदि मामले की जांच एडवोकेट के जिरह की तैयारी के आधे भी होती, तो उस बेचारी बच्ची की मौत का रहस्य सुलझ सकता था. कोर्ट ने सीनियर वकीलों के प्रयासों को भी सराहा जिन्होंने जांच की कमियों को ढंग से उजागर किया.
मौसम विभाग किस मंत्रालय के अंदर करता है काम? देश में कितनी जगह इसके ब्रांच, 99% लोगों को नहीं पता होगा जवाब
गिरफ्तारी से पहले पुलिस को दिया बयान ‘सबूत’ नहीं?
अदालत ने पाया कि पुलिस ने आरोपी का बयान (Disclosure Statement) 13 अक्टूबर 2018 को सुबह 10:30 बजे दर्ज किया था, जबकि उसकी आधिकारिक गिरफ्तारी उसी दिन रात 10:00 बजे दिखाई गई थी. कानूनन, गिरफ्तारी या हिरासत से पहले दिए गए ऐसे बयानों की कोई अहमियत नहीं होती. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि आरोपी बयान देते समय पुलिस हिरासत में नहीं था, इसलिए उसकी निशानदेही पर मिले हड्डियों के अवशेष धारा 27 के तहत सबूत के तौर पर स्वीकार्य नहीं हैं. हालांकि, इसे धारा 8 के तहत आरोपी का आचरण माना जा सकता है, लेकिन कोर्ट ने इसे कमजोर सबूत करार दिया जो अकेले सजा का आधार नहीं बन सकता. हालांकि DNA रिपोर्ट ने पुष्टि की कि अवशेष बच्ची के ही थे, लेकिन यह आरोपी को सीधे अपराध से नहीं जोड़ सका. कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि बच्ची के लापता होने के बावजूद परिवार ने रिपोर्ट दर्ज कराने में कई दिनों की देरी की, जबकि उन्हें पता था कि बच्ची आखिरी बार आरोपी के साथ देखी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि किसी को केवल ‘अनुमानों’ के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता. रिकॉर्ड पर रखे डॉक्यूमेंट्स को देखने से साफ प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष उन कड़ियों को जोड़ने में विफल रहा जो आरोपी को अपराध से जोड़ती हों. अदालत ने कहा कि मृतक का शरीर न मिलने के कारण मौत का सटीक समय भी तय नहीं हो सका, जिससे आरोपी को संदेह का लाभ (Benefit of Doubt) दिया जाना चाहिए.
क्या है पूरा मामला?
यह मामला अक्टूबर 2018 का है, जो छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में एक 6 वर्षीय बच्ची लापता होने और मौत से जुड़ा है. अभियोजन पक्ष का आरोप था कि सौतेले पिता रोहित जांगड़े ने आपसी झगड़े के बाद बच्ची की हत्या कर दी. निचली अदालत और हाईकोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने जांच में खामियों को पाते हुए रद्द कर दिया है.
