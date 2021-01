Supreme Court Stays the implementation of farm Laws: कृषि आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर रोक (Stay on three Farm Laws) लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर अनिश्चितकालीन के लिए रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने समस्या के समाधान के लिए कमेटी गठित की है. Also Read - Supreme Court Verdict on Kisan Andolan: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कृषि कानूनों पर लगाई रोक

इससे पहले कानूनों को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि हम कृषि कानूनों को रद्द करने जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि हम कृषि कानून रद्द (Farm Laws Suspend) भी कर सकते हैं. हम ऐसा करने जा रहे हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे (CJI SA Bobde) ने कहा कि हम कृषि कानूनों को रद्द करने की योजना बना रहे हैं. ये निलंबन अनिश्चित काल के लिए नहीं होगा. Also Read - Yuva Sansad महोत्सव में बोले पीएम नरेंद्र मोदी- वंशवाद देश के लिए खतरा, युवा करें इसका खात्मा

अदालत में हुआ पीएम मोदी का ज़िक्र

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) का भी ज़िक्र हुआ. किसानों के वकील ने कहा कि कई दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है. कई लोग किसानों के बीच आंदोलन (Kisan Andolan) और कृषि कानूनों को लेकर विचार विमर्श के लिए आ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी (PM Modi) नहीं आये. Also Read - Farmers Protest: खत्म हो जाएगा किसान आंदोलन? SC का ‘सुप्रीम’ फैसला आज, हो रहा इंतजार..

हम पीएम मोदी आने को नहीं कह सकते: CJI

इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से नहीं कह सकते हैं. क्योंकि प्रधानमंत्री इस केस में पार्टी नहीं हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे (CJI SA Bobde) ने कहा कि हम पीएम मोदी (PM Modi) से आने को नहीं बोल सकते हैं.

सिर्फ प्रदर्शन करना है तो…

Supreme Court Decision on Farm Laws: इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर कई सख्त और अहम बातें कहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समाधान के लिए कमेटी गठित करेंगे. किसान अगर हल चाहते हैं तो कमेटी के सामने पेश हों. अगर सिर्फ प्रदर्शन (Kisan Andolan) ही करना है तो करते रहें.

प्रतिबंधित संगठनों आन्दोलन में मदद करने की रिपोर्ट दें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी ताकत हमें कमेटी बनाने से नहीं रोक सकती है. हम समस्या का समाधान चाहते हैं. इससे पहले किसानों ने कहा कि हम यही चाहते हैं कि कृषि कानून वापस हों. किसान इन कानूनों को नहीं चाहते हैं. सरकार की ओर से वकील ने कहा कि किसान आंदोलन को प्रतिबंधित संगठन मदद कर रहे हैं. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुबूत दें कि कोई प्रतिबंधित संगठन मदद कर रहा है. इस पर सरकारी वकील ने कहा कि इसे लेकर हम कल रिपोर्ट देंगे.