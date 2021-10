Firecrackers Ban: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि आतिशबाजी पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं है और केवल उन पटाखों पर पाबंदी है जिनमें बेरियम साल्ट होता है. न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि किसी प्राधिकार को उसके द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन और उत्सव के नाम पर प्रतिबंधित पटाखों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती.Also Read - Firecrackers Ban: बंगाल में दिवाली, काली पूजा, क्रिसमस पर नहीं होगी आतिशबाजी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाई रोक

शीर्ष अदालत ने कहा कि दूसरों की सेहत की कीमत पर उत्सव नहीं मनाया जा सकता. उसने कहा कि उत्सव के नाम पर किसी को दूसरों के स्वास्थ्य के अधिकार का हनन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त है और किसी को दूसरों के जीवन से, खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों एवं बच्चों के जीवन से खिलवाड़ की अनुमति नहीं दी जा सकती. Also Read - Bharti Airtel: सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी रिटर्न में 923 करोड़ रुपये रिफंड की भारती एयरटेल की अर्जी खारिज की

Supreme Court says no authority can be permitted the violation of the directions issued by the Court and permit banned firecrackers under the guise of celebration.

— ANI (@ANI) October 29, 2021