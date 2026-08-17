बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट पर SC सख्त, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रिपोर्टिंग में खामियों पर केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट की रिपोर्टिंग को लेकर गंभीर चिंता जताई है. कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा और प्लेटफॉर्म्स के लिए एक समान रिपोर्टिंग व्यवस्था और डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने की जरूरत पर जोर दिया.

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SC on Child Abuse Content: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों से जुड़े यौन शोषण और आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है. सोमवार (17 अगस्त) को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर सवाल उठाया कि क्या सोशल मीडिया कंपनियां कानून के तहत अपनी जरूरी जिम्मेदारियां ठीक से निभा रही हैं. मामला विशेष रूप से ऐसे कंटेंट की पहचान, रिपोर्टिंग और जांच एजेंसियों तक डिजिटल सबूत पहुंचाने से जुड़ा है. अदालत ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कानून एवं न्याय मंत्रालय को अगली सुनवाई से दो सप्ताह पहले अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी.

मामले में मुख्य चिंता यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (Protection of Children from Sexual Offences) यानी POCSO Act के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी को लेकर है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म्स बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट यानी CSEAM की जानकारी सीधे भारत की पुलिस या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट तक नहीं पहुंचाते. इसके बजाय ऐसी रिपोर्ट अमेरिकी संस्था नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन यानी NCMEC को भेजे जाने का आरोप लगाया गया है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भारतीय कानून के तहत ऐसी सामग्री मिलने पर संबंधित भारतीय जांच एजेंसियों को समय पर जानकारी मिलना बेहद जरूरी है, ताकि पीड़ित बच्चों की सुरक्षा और अपराध की जांच तेजी से हो सके.

ऑनलाइन सिस्टम बनाने का सुझाव

याचिका में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एक समान व्यवस्था बनाने की मांग भी की गई है. इसके तहत प्लेटफॉर्म्स को संदिग्ध सामग्री की पहचान से लेकर उसकी रिपोर्टिंग तक साफ प्रक्रिया का पालन करना होगा. साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को सुरक्षित रखना और जांच एजेंसियों के साथ जरूरी डिजिटल जानकारी शेयर करना भी इस व्यवस्था का हिस्सा होना चाहिए. याचिकाकर्ताओं ने एक केंद्रीकृत ऑनलाइन सिस्टम बनाने का सुझाव दिया है, जिसके जरिए सोशल मीडिया कंपनियां सीधे भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ऐसी घटनाओं की जानकारी और संबंधित डिजिटल सबूत उपलब्ध करा सकें.

मामले में केवल कंटेंट की रिपोर्टिंग ही नहीं, बल्कि डिजिटल सबूतों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई गई है. याचिका में IP एड्रेस और अन्य तकनीकी जानकारी को सुरक्षित रखने तथा जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराने की मांग की गई है. इसका उद्देश्य ऐसे मामलों में अपराधियों तक पहुंचने की प्रक्रिया को मजबूत करना है. याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि यौन अपराधों से जुड़े मामलों में दोषियों या आरोपियों के संबंध में कानून के अनुसार यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस में जानकारी शामिल करने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाना चाहिए.