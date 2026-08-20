कचरा फैलाया तो बिजली-पानी बंद! मॉल और अस्पतालों को सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, जानिए क्या कुछ कहा

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में Solid Waste Management Rules 2026 को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है. नियमों का पालन नहीं करने वाले बड़े कचरा उत्पादकों पर कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पर उनकी बिजली या पानी की सप्लाई भी अस्थायी रूप से काटी जा सकती है.

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सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में Solid Waste Management Rules 2026 को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है.

छह सप्ताह में सभी Bulk Waste Generators की पहचान करने का निर्देश दिया गया है.

नियम तोड़ने वाले संस्थानों की बिजली या पानी की सप्लाई अस्थायी रूप से काटी जा सकती है.

हर जिले में Pollution Control Board अधिकारियों वाला Special Cell बनाया जाएगा.

Supreme Court on Solid Waste Management: सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, 2026 को लेकर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने साफ किया कि बड़ी मात्रा में कचरा करने वाले संस्थानों को अब उसे लेकर जिम्मेदारी भी निभानी होगी. नियमों का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.

जस्टिस एसवीएन भट्टी और एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि देश में Solid Waste Management से जुड़ी मौजूदा व्यवस्था का व्यापक ऑडिट किया जाना चाहिए. इसके बाद जरूरी बुनियादी ढांचे को अपग्रेड कर नए नियमों के मुताबिक बनाया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि समाज में अक्सर ये सोट दिखाई देती है कि कचरा पैदा करना तो हर किसी का अधिकार है, लेकिन उनके प्रबंधन और निपटारे में सहयोग करने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता है.

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि मौजूदा समय में कचरे की मात्रा और उसकी प्रकृति दोनों काफी जटिल हो चुकी हैं. इसमें बायोडिग्रेडेबल, नॉन-बायोडिग्रेडेबल, खतरनाक, इलेक्ट्रॉनिक और कंस्ट्रक्शन वेस्ट शामिल हैं. ऐसे में केवल सफाई कर्मचारियों के भरोसे पूरे कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं छोड़ी जा सकती.

कोर्ट ने ये भी माना कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के पालन में सिर्फ आम लोगों की ही नहीं, बल्कि स्कूलों, कॉलेजों, कारोबारियों, पेशेवरों और अलग-अलग संस्थानों की भी भूमिका है.

बनेगी बल्क वेस्ट करने वालों की लिस्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को स्थानीय निकायों के साथ मिलकर अपने क्षेत्र में मौजूद सभी Bulk Waste Generators (BWGs) की पहचान करने का निर्देश दिया है. यह काम छह सप्ताह के भीतर पूरा करना होगा. इसके साथ ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को निर्देश दिया गया है कि वो Environment (Protection) Act, 1986 के तहत देशभर के जिला कलेक्टरों को विशेष अधिकार देने की प्रक्रिया शुरू करे. इन अधिकारों के जरिए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी.

कचरा नहीं संभाला तो क्या होगा?

कोर्ट के आदेश का सबसे अहम हिस्सा बल्क वेस्ट करने वालों के खिलाफ संभावित कार्रवाई से जुड़ा है. राज्यों के मुख्य सचिवों के जरिए सभी बड़े कचरा उत्पादकों को नियमों के उल्लंघन के नतीजों की जानकारी देने को कहा गया है. अगर कोई कचरे को निर्धारित तरीके से अलग नहीं करता या उसका उचित प्रसंस्करण नहीं करता, तो उसकी बिजली या पानी की सप्लाई अस्थायी रूप से बंद की जा सकती है. ये व्यवस्था तब तक लागू रह सकती है, जब तक संबंधित प्रतिष्ठान नियमों के मुताबिक कचरा प्रबंधन शुरू नहीं कर देता.

हर जिले में बनेगा स्पेशल सेल

सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक जिले में एक स्पेशल सेल बनाने का भी निर्देश दिया है. इसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शामिल होंगे. ये सेल नियमों का उल्लंघन करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटर की निगरानी करेगा. अगर कोई बड़ा कचरा उत्पादक बार-बार नियमों की अनदेखी करता है और कचरे को ठीक तरीके से अलग-अलग नहीं करता, तो स्पेशल सेल बिजली और पानी का कनेक्शन काटने संबंधी निर्देश जारी कर सकेगा.

ये मामला मूल रूप से नगर निकायों की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी जिम्मेदारियों को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों से संबंधित था. भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से दायर अपीलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसका दायरा पूरे देश तक बढ़ा दिया. कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से नियमों के

अदालत ने केंद्र सरकार की तरफ से नियमों के इंप्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट के लिए बनाई गई वैधानिक समितियां की सराहना की, लेकिन साथ ही कहा कि केवल समितियां और एजेंसियां बनाना पर्याप्त नहीं है. कचरा प्रबंधन की समस्या से निपटने के लिए नियमों का जमीन पर सख्ती से पालन जरूरी है.