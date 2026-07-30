भोजशाला विवाद: SC का आदेश- मुस्लिम पक्ष को परिसर के पास ही मिले जुमे की नमाज की जगह, वक्त भी किया तय

Bhojshala-Kamal Maula Dispute: भोजशाला को लेकर कई साल से विवाद रहा है. प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी बदलती रही हैं. 2003 से यहां हर मंगलवार और वसंत पंचमी पर हिंदुओं को पूजा करने की परमिशन है. मुस्लिम समाज को हर शुक्रवार नमाज की भी इजाजत है.

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भोजशाला का विवाद करीब 900 साल पुराना है. भोजशाला को हिंदू पक्ष मां सरस्वती यानी वाग्देवी का प्राचीन मंदिर मानता है. (PTI)

900 साल पुराना है धार के भोजशाला का विवाद

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला को माना है सरस्वती मंदिर

मध्यकालीन राजा भोज ने बनवाया था भोजशाला परिसर

1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था आक्रमण

मध्य प्रदेश का भोजशाला (Bhojshala) एक बार फिर चर्चा में है. धार स्थित यह ऐतिहासिक स्थल लंबे समय से हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच धार्मिक अधिकारों को लेकर विवाद का केंद्र रहा है. मामला लंबे समय से हाईकोर्ट में था. अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. गुरुवार (30 जुलाई 2026) को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को भोजशाला-कमल मौला परिसर से लगी हुई जमीन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को जुमे की नमाज पढ़ने के लिए उचित इंतजाम करने का आदेश दिया है. इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला को सरस्वती देवी का मंदिर माना था.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भोजशाला परिसर से सटी जमीन (खसरा नंबर 596) पर शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने की मंजूरी दी जा रही है. अदालत ने साफ किया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ नागरिकों को धार्मिक अधिकार देना भी राज्य सरकार का कर्तव्य है. शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर यह जगह सही नहीं पाई जाती है, तो दोनों पक्षों की सहमति से कोई दूसरा नजदीकी स्थान भी चुना जा सकता है.

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लीगल वेबसाइट लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहन की बेंच ने अपने पहले के आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा कि साइट प्लान में पीले रंग से चिन्हित भूखंड (जो दरगाह की जमीन बताई गई है) नमाज के लिए उपयुक्त है. वहां तक अलग और स्वतंत्र रास्ता खुलता है. वह भोजशाला परिसर के बिल्कुल पास है.

मुस्लिम पक्ष ने क्या दलील दी?

मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर वकील हुजेफा अहमदी ने अदालत को बताया कि जिला प्रशासन ने जो वैकल्पिक जमीन दी थी, वह भोजशाला से काफी दूर थी. उनके मुताबिक, ये जगह सड़क से करीब 1.3 किलोमीटर दूर थी, जबकि अदालत ने पहले पास में जमीन देने का निर्देश दिया था उन्होंने कहा कि परिसर से सटी कई वक्फ संपत्तियां उपलब्ध हैं. उनके मुतवल्लियों ने भी इसके इस्तेमाल पर कोई आपत्ति नहीं जताई है.

राज्य सरकार का पक्ष

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एडिशिनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा कि सरकार की प्राथमिक चिंता सिर्फ कानून-व्यवस्था बनाए रखना है. सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि अगर जरूरत हुई, तो अन्य उपयुक्त स्थानों पर भी विचार किया जा सकता है.

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क्या है भोजशाला विवाद?

भोजशाला का विवाद करीब 900 साल पुराना है. भोजशाला को हिंदू पक्ष मां सरस्वती यानी वाग्देवी का प्राचीन मंदिर मानता है. मान्यता है कि 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा भोज ने यहां संस्कृत और विद्या के अध्ययन के लिए एक बड़ा केंद्र बनवाया था. कहा जाता है कि यहां मां वाग्देवी की मूर्ति स्थापित थी. विद्वानों का जमावड़ा लगता था. इसी वजह से इस जगह को भोजशाला कहा गया. दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता है. उनका कहना है कि यहां कई सदियों से नमाज अदा की जाती रही है. यह मस्जिद के रूप में मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थल है. इसी कारण दोनों समुदाय इस जगह पर अपने धार्मिक अधिकारों का दावा करते रहे हैं.

कौन थे राजा भोज?

राजा भोज मध्यकालीन भारत के सबसे प्रसिद्ध और विद्वान राजाओं में गिने जाते हैं. वे परमार वंश के शासक थे. उन्होंने करीब 1010 से 1055 ईस्वी तक मालवा क्षेत्र पर शासन किया. उनकी राजधानी धार नगरी थी, जो आज के मध्य प्रदेश में स्थित है. राजा भोज को सिर्फ एक योद्धा राजा ही नहीं, बल्कि कला, साहित्य, शिक्षा और वास्तुकला के बड़े संरक्षक के रूप में भी याद किया जाता है.

राजा भोज ने क्यों बनाई थी भोजशाला?

1034 में परमार शासक राजा भोज ने ज्ञान की साधना और मां सरस्वती की अराधना के लिए भोजशाला का निर्माण कराया था. यह नालंदा के तक्षशिला की तरह एक विशाल रेजिडेंशियल संस्कृत यूनिवर्सिटी हुआ करती थी. इसके लाल पिलर्स के सभा भवन पर देवी-देवताओं की मूर्तियां लगी हुई थीं. जालीदार खिड़कियों के बीच भी देवी-देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई थीं.

अलाउद्दीन खिलजी ने किया था आक्रमण

1269 में अरब मूल के कमाल मौलाना एक प्लानिंग के तहत धार आकर बसे. 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने परमारों के अभेद्य माने जाने वाले मालवा पर आक्रमण कर दिया. उन्होंने यहां इस्लामी राज्य की स्थापना की. खिलजी ने भोजशाला समेत कई मंदिरों को तबाह कर दिया. फिर 1401 में दिलावर खां गौरी ने मालवा पर अपना कब्जा घोषित कर दिया. 1514 में मेहमूद शाह खिलजी द्वितीय ने आक्रमण किया. उन्होंने ही भोजशाला को मंदिर से मस्जिद में कंवर्ट करने की शुरुआत की.

ASI ने घोषित किया संरक्षित स्मारक

आजादी के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी Archaeological Survey of India ने इस परिसर को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया. इसके बाद पूजा और नमाज के समय को लेकर अलग-अलग व्यवस्थाएं बनाई गईं.

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