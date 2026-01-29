  • Hindi
UGC regulations: सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई, अगले आदेश तक लागू नहीं, सुनवाई अब 19 जनवरी को

UGC regulations: मामले की सुनवाई के दौरान CJI ने यह भी कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है. अगर हम दखल नहीं देंगे तो समाज के लिए विभाजनकारी हो सकता है और इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं.

UGC regulations: सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत भेदभाव की परिभाषा से संबंधित यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने नए नियमों पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर केन्द्र सरकार और यूजीसी को नोटिस भी जारी किया है. मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने कहा कि फिलहाल 2012 के रेगुलेशन लागू रहेंगे. CJI ने यह भी कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है. अगर हम दखल नहीं देंगे तो समाज के लिए विभाजनकारी हो सकता है और इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं.

