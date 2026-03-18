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'CM ने जो किया वो बिल्कुल ठीक नहीं...', सुप्रीम कोर्ट ने IPAC ED रेड में दखल देने पर ममता बनर्जी को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को फटकार लगाई है. कोर्ट ने रेड के बीच आने को लेकर सवाल किए.

Published date india.com Updated: March 18, 2026 5:11 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
Mamata Banerjee

Supreme Court on Mamata Banerjee: सुप्रीम कोर्ट ने ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के I-PAC रेड में हस्तक्षेप पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा, मुख्यमंत्री का ऐसे मौके पर पहुंचना उचित नहीं, इससे जांच प्रक्रिया और संस्थानों की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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