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'CM ने जो किया वो बिल्कुल ठीक नहीं...', सुप्रीम कोर्ट ने IPAC ED रेड में दखल देने पर ममता बनर्जी को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को फटकार लगाई है. कोर्ट ने रेड के बीच आने को लेकर सवाल किए.
Supreme Court on Mamata Banerjee: सुप्रीम कोर्ट ने ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के I-PAC रेड में हस्तक्षेप पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा, मुख्यमंत्री का ऐसे मौके पर पहुंचना उचित नहीं, इससे जांच प्रक्रिया और संस्थानों की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं.
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