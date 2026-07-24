NEET पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार-NTA को दिया यह निर्देश, 27 को अगली सुनवाई

Supreme Court NEET paper leak hearing: सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार को सख्त हिदायत देते हुए 'गलतियों के सिलसिले' को तुरंत खत्म करने का निर्देश दिया है. वहीं, सीजेआई सूर्यकांत ने छात्र प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई की याचिका खारिज करने से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स को 'गैर-जिम्मेदाराना' करार दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट, नीट पेपर लीक सांकेतिक चित्र

सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले सरकार को गलतियों की गुंजाइश को तुरंत खत्म करने का आदेश दिया,

शीर्ष अदालत ने पूछा कि ऑनलाइन (CBT) परीक्षा में डाटा सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी; अगली सुनवाई 27 जुलाई को तय की गई,

SG तुषार मेहता ने कोर्ट से समय मांगते हुए कहा कि सरकार छात्रों के हित में आगे बढ़कर काम कर रही है,

CJI सूर्यकांत ने छात्र प्रदर्शन पर याचिका खारिज करने से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स को पूरी तरह झूठा और भ्रामक करार दिया,

Supreme Court on NEET Paper leak: सुप्रीम कोर्ट ने नीट (NEET) परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों और पेपर लीक मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार को इन गलतियों की श्रृंखला को तुरंत दूर करना होगा. अदालत ने कहा कि वह इस पूरे मामले की बहुत बारीकी से निगरानी करेगी ताकि पूरी व्यवस्था को संस्थागत और पारदर्शी बनाया जा सके. वहीं दूसरी ओर, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इनकार करने की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा और गैर-जिम्मेदाराना करार दिया है.

शीर्ष अदालत के तीखे सवाल

सुनवाई के दौरान पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से ऑनलाइन मोड यानि कंप्यूटर आधारित टेस्ट – CBT में बदलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं. शीर्ष अदालत ने चिंता व्यक्त करते हुए सवाल किया कि जब हम कंप्यूटर आधारित टेस्ट की ओर बढ़ेंगे, तो आप डाटा की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे? अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि हम इस तरह की स्थिति को आगे नहीं चलने दे सकते. सब कुछ संस्थागत रूप से ठीक होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई के लिए तय की है.

सॉलिसिटर जनरल ने मांगा समय

केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने पीठ को आश्वस्त किया कि सरकार छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और 10 कदम आगे बढ़कर काम कर रही है. उन्होंने अदालत से कुछ और समय की मांग की.

छात्र प्रदर्शन याचिका पर बोले CJI

एक अन्य मामले में, सीजेआई सूर्यकांत ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि उन्होंने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ याचिका को सूचीबद्ध करने से मना कर दिया था. CJI ने ओपन कोर्ट में स्पष्ट किया कि उनके समक्ष कोई औपचारिक रिट याचिका दायर ही नहीं की गई थी. केवल एक अधिवक्ता द्वारा पत्र के माध्यम से आवेदन दिया गया था. औपचारिक फाइलिंग के बिना किसी पत्र को याचिका नहीं माना जा सकता. CJI ने कहा कि बिना तथ्यों की जांच किए इस तरह की खबरें चलाना अत्यंत गैर-जिम्मेदाराना और भ्रामक है.