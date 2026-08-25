तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, 2 हफ्ते में करना होगा सरेंडर; 2013 यौन उत्पीड़न केस में 10 साल की सजा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में दो सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया. अदालत ने उनकी उस मांग को स्वीकार नहीं किया, जिसमें उन्होंने अपनी सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई होने तक सरेंडर से छूट मांगी थी.
जस्टिस आलोक अराधे ने तेजपाल की समर्पण छूट आवेदन को खारिज करते हुए उन्हें समर्पण प्रमाण-पत्र जमा करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि यदि यह प्रमाणपत्र 22 सितंबर या उससे पहले दाखिल किया जाता है, तो उनकी अपील को उसी तारीख को सूचीबद्ध किया जाएगा.
तरुण तेजपाल को 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. वह इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. उनकी ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अमन लेखी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए. वकीलों ने दलील दी कि किसी आपराधिक अपील को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से पहले आरोपी का जेल में सरेंडर करना कानूनी तौर पर अनिवार्य नहीं है. कपिल सिबल बॉम्बे हाई कोर्ट के 6 अगस्त के आदेश का भी हवाला दिया.
तेजपाल की तरफ से कहा गया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था. कोर्ट के सामने यह भी दलील रखी गई कि मामला करीब 13 साल पुराना है और तेजपाल अब वरिष्ठ नागरिक हैं. उनके वकील ने ये भी कहा कि वो समाज में मजबूत पारिवारिक और सामाजिक आधार रखते हैं.
कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि अगर अपील जल्द सुनवाई के लिए आने वाली है, तो कुछ दिनों के लिए जेल भेजने का व्यावहारिक उद्देश्य क्या होगा. उन्होंने अदालत से कहा कि अपील सूचीबद्ध होने से पहले कुछ दिनों की हिरासत का कोई खास मतलब नहीं होगा. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और साफ किया कि सरेंडर से छूट देने के सवाल पर फैसला अपराध की प्रकृति और दी गई सजा को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है.
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