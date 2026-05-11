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Supreme Court Tmc Mamta Banerjee Sir Hearing 31 Seats Winning Margin Vs Voter Deletion

SIR में कितने वोट डिलीट हुए और जीत का मार्जिन क्या रहा? ममता बनर्जी की SIR याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या-कुछ कहा

Mamata Banerjee SIR Supreme Court: बंगाल चुनाव रिजल्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में बंगाल SIR से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई. कार्यवाही के दौरान ममता बनर्जी की पार्टी ने दावा किया कि 31 सीटों पर वोटों की कटौती के कारण उनकी हार हुई है. आइये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज की कार्यवाही के दौरान क्या-कुछ हुआ...

बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी की SIR याचिका हुई सुनवाई

Supreme Court TMC Winning Margin vs SIR Voter Deletion Claim: सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) और ममता बनर्जी को बड़ी राहत देते हुए उन सीटों पर इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन दर्ज करने की अनुमति दी है, जहां जीत का अंतर SIR प्रक्रिया के तहत हटाए गए वोटों से कम था. इससे आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग की औऱ से मौजूद सीनियर एडवोकेट नेकहा कि इन आपत्तियों के लिए इलेक्शन पिटीशन दाखिल करना उचित होगा. आइये जानते हैं कि बंगाल चुनाव रिजल्ट के बाद हुई सुनवाई में क्या-कुछ हुआ…

31 सीटों पर विक्ट्री मार्जिन बनाम वोटर डिलीशन

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान टीएमसी की ओर से सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी ने रिकॉर्ड पर कई आंकड़े पेश किए. उन्होंने दावा किया कि बंगाल चुनाव में कम से कम 31 ऐसी सीटें हैं, जहां जीत-हार का अंतर उन मतदाताओं की संख्या से काफी कम है जिनके नाम SIR एडजुडिकेशन प्रक्रिया के तहत हटा दिए गए थे. सीनियर एडवोकेट बनर्जी ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि एक सीट पर उनकी उम्मीदवार मात्र 862 वोटों से हार गई, जबकि वहां 5432 वोटों के डिलीशन का मामला अभी प्रक्रिया में (Under Adjudication) था.

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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच ने टीएमसी के इन तर्कों को सुना. आपत्ति के लिए उन्हें स्वतंत्र रूप से नई इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन (IA) फाइल करने की छूट दी. सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से मौजूद सीनियर वकील डी.एस. नायडू ने तर्क दिया कि अगर चुनाव परिणामों से कोई शिकायत है, तो उसका एकमात्र कानूनी रास्ता इलेक्शन पिटीशन (Election Petition) दाखिल करना है. कोर्ट ने कहा कि जो नतीजे SIR विवाद के कारण प्रभावित हुए हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. जस्टिस बागची ने स्पष्ट किया कि उसके बाद विपक्ष के वकील डी.एस. नायडू इन याचिकाओं पर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं.

CJI की अहम टिप्पणी

सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्या कांत ने एक नागरिक के तौर पर बड़ी और गहरी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि वह बंगाल में भारी मतदान प्रतिशत देखकर बहुत खुश हैं. सीजेआई के अनुसार कि जब लोग लोकतंत्र में अपनी वोट की ताकत को पहचान लेते हैं और कानून के शासन (Rule of Law) का पालन करते हैं, तो वे हिंसा का रास्ता नहीं चुनते.

बहस के दौरान एक बड़ा मुद्दा SIR अपीलों के निपटारे में होने वाली देरी का भी उठा. बताया गया कि जीत का मार्जिन 32 लाख है और लंबित अपीलों की संख्या 35 लाख तक पहुंच गई है. वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने चिंता जताई कि इन अपीलों के निपटारे में 4 साल लग सकते हैं. इस पर सीजेआई ने लाचारी जताते हुए कहा कि पूर्व जज हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं हैं और किसी को काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.

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