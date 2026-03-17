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बच्चा गोद लेने वाली महिलाओं को मिलेगी इतने हफ्ते की मैटरनिटी लीव, फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

Maternity Leave: कोर्ट ने कहा कि गोद लेने वाली सभी महिलाएं गोद लेने की तारीख से 12 हफ्ते की छुट्टी की हकदार होंगी.

Published date india.com Published: March 17, 2026 2:19 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
बच्चा गोद लेने वाली महिलाओं को मिलेगी इतने हफ्ते की मैटरनिटी लीव, फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
(photo credit File photo, for representation only)

Maternity Leave: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गोद लेने वाली माताओं के लिए मैटरनिटी लीव (मातृत्व अवकाश) पर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि गोद लेने वाली सभी माताएं, बच्चे की उम्र चाहे जो भी हो, गोद लेने की तारीख से 12 हफ्ते की छुट्टी की हकदार होंगी. जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने ये फैसला दिया है.

सरोगेट मदर को भी मिलेगा लाभ

धारा 60(4) की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने फैसला दिया कि 12 हफ़्ते की मैटरनिटी लीव का वैधानिक लाभ, गोद लेने वाली माताओं और सरोगेट माताओं (जिन्होंने किसी और के लिए बच्चा पैदा किया हो) – दोनों पर ही समान रूप से लागू होना चाहिए.

कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020′ का प्रावधान असंवैधानिक

फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020’के एक अहम प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया. यह प्रावधान गोद लेने वाली माताओं के लिए मैटरनिटी लीव को सिर्फ़ उन मामलों तक सीमित रखता था, जहां गोद लिए गए बच्चे की उम्र तीन महीने से कम हो.

क्या कहा अदालत ने

अदालत ने कहा कि कोड की धारा 60(4) के तहत उम्र के आधार पर किया गया वर्गीकरण “भेदभावपूर्ण” है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है. गोद लेना भी माता-पिता बनने का उतना ही वैध जरिया है, जितना कि जैविक रूप से बच्चे को जन्म देना, और इन दोनों के साथ अलग-अलग बर्ताव नहीं किया जा सकता.

क्या है मातृत्व सुरक्षा

जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि यह प्रावधान संवैधानिक जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि इसका ‘मातृत्व सुरक्षा’ के मूल उद्देश्य से कोई तार्किक संबंध नहीं है. मातृत्व सुरक्षा का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे की उचित देखभाल हो, उसका अपनी माँ के साथ भावनात्मक जुड़ाव बने और वह परिवार का एक अभिन्न अंग बन जाए.

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पैटर्निटी लीव शुरु करने पर भी विचार करे सरकार

एक अहम टिप्पणी करते हुए, बेंच ने केंद्र सरकार से यह भी आग्रह किया कि वह सामाजिक कल्याण के एक उपाय के तौर पर ‘पैटर्निटी लीव’ (पितृत्व अवकाश) शुरू करने पर विचार करे. बेंच ने यह संकेत दिया कि बच्चों की देखभाल के मामले में अब लिंग-तटस्थ दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है.

फैसले की अहम बातें

  • विवादित प्रावधान को गोद लेने वाली मां और गोद लिए गए बच्चे, दोनों के लिए ही भेदभावपूर्ण माना गया है
  • कोर्ट ने माना परिवार बनाने के लिए गोद लेना भी सार्थक और अहम जरिया है
  • पारिवारिक मूल्यों और अधिकारों का निर्धारण सिर्फ जैविक कारकों के आधार पर ही नहीं किया जा सकता.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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