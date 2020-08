SC Verdict on Final Year Exam: अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को दिए जाने को लेकर UGC के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई और फैसला अब सामने आ चुका है. फाइनल ईयर की परीक्षाओं के बाबत चल रही दुविधा को कोर्ट ने खत्म करते हुए कहा कि देश के सभी पाठ्यक्रमों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं UGC के आदेशानुसार संपन्न करवाई जाएंगी. Also Read - Supreme Court Verdict on UGC Guidelines: अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के लिए रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

इस बाबत कोर्ट ने सुनवाई के दौरान फाईनल ईयर की परीक्षा को 30 सितंबर तक कराए जाने के UGC के फैसले को सही ठहराया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी के समय राज्य सरकारें खुद से परीक्षा कराने को लेकर फैसला नहीं कर सकती हैं. यही नहीं चराज्य सरकारें खुद से बिना UGC की अनुमित के छात्रों को अगली कक्षा में भी नहीं भेज सकती हैं. कोर्ट ने राज्यों को सलाह देते हुए कहा कि जिन राज्यों को कोरोना महामारी के समय परीक्षा आयोजन कराने में दिक्कत हो रही है वे राज्य UGC परीक्षा टालने के लिए आवेदन कर सकते हैं. Also Read - UGC परीक्षाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला, विपक्षी दल भी कर रहे हैं केंद्र सरकार का घेराव

बता दें कि अंतिम वर्ष की परीक्षा के बाबत कोर्ट ने मामले की सुनवाई पहले भी हो चुकी है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 18 अगस्त को ही मामले की सुनवाई हो गई थी लेकिन इसे सुरक्षित रखा गया और सभी पक्षों को कहा गया कि वे 3 दिनों के भीतर अंतिम रूप से दलील दाखिल करें. बता दें कि इस परीक्षा को लेकर अब भी पैरेंट्स असमंजस की स्थिति में हैं. UGC ने सभी विश्वविद्यालयों को यह आदेश दिया है कि 30 सितंबर तक सभी विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर की परीक्षाओं को करा दिया जाए. Also Read - सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम जलूस निकालने की मांग वाली याचिका की खारिज, कहा- आदेश से एक समुदाय बनेगा निशाना

बता दें कि परीक्षा के बाबत देशभर में लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं. सिर्फ विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षा ही नहीं बल्कि NEET-JEE परीक्षाओं के मद्देनजर भी देश में विरोध दर्ज कराया जा रहा है. इस परीक्षा के विरोध में कांग्रेस पार्टी 28 अगस्त को देश के व राज्यों के सरकारी मुख्यालयों के बाहर प्रदर्शन दर्ज कराएगी. यही नहीं छात्र भी इन परीक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं. NEET-JEE परीक्षाओं के मद्देनजर मनीष सिसोदिया, कैप्टन अमरिंदन सिंह और भी कई बड़े राजनेता केंद्र सरकार को परीक्षा को टालने या नए विकल्प तलाशने को लेकर सलाह दे चुके हैं.