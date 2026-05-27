SIR कराना चुनाव आयोग का अधिकार, प्रक्रिया को अवैध नहीं ठहरा सकते- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Supreme Court SIR verdict: सुप्रीम कोर्ट ने देश के कई राज्यों में निर्वाचन आयोग द्वारा चलाई जा रही SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया को लेकर अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चुनाव आयोग ने SIR का प्रयोग करके अपनी वैधानिक शक्तियों के बाहर जाकर कार्य नहीं किया है. इस तरह सर्वोच्च अदालत ने साफ कर दिया है कि देश में SIR प्रक्रिया चलती रहेगी. उच्चतम न्यायालय ने ये भी कहा है कि SIR कराना चुनाव आयोग का अधिकार है.
CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला दिया है कि SIR प्रक्रिया को सिर्फ इसलिए ‘अल्ट्रा वायर्स’ (गैर-कानूनी) कहकर रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि यह वोटर लिस्ट की आम रिवीजन की प्रक्रिया से अलग है. सुप्रीम कोर्ट ने SIR को एक वैध और संवैधानिक प्रक्रिया बताया.
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