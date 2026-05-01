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Supriya Sule Stuck In Mumbai Pune Expressway Traffic Jam Missing Link Project Impact

दो घंटे से रूकी हूं....ट्रैफिक जाम में फंसी सांसद, राहगीरों से बात कर जताई परेशानी

Supriya Sule Traffic Jam: सांसद सुप्रिया सुले मुंबई से पुणे जा रही थीं लेकिन मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे उन्हें भारी ट्रैफिक जाम झेलना पड़ा.

supriya sule traffic jam

Supriya Sule Traffic Jam: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले शुक्रवार को महाराष्ट्र दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुंबई से पुणे जा रही थीं. लेकिन रास्ते में मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर उन्हें भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा. वह करीब दो घंटे से ज्यादा समय तक सड़क पर ही फंसी रहीं. इस दौरान उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी परेशानी दिखाई और बताया कि वह काफी देर से जाम में अटकी हुई हैं.

जाम के बीच लोगों से की बातचीत

वीडियो में सुप्रिया सुले आसपास खड़े लोगों और ड्राइवरों से बात करती नजर आईं. उन्होंने एक लाल कार में बैठे ड्राइवर से मराठी में बातचीत की. बातचीत के आखिर में दोनों ने “जय महाराष्ट्र” का नारा भी लगाया. यह पल खास था, लेकिन जाम की वजह से उन्हें अपने कार्यक्रम के लिए देर हो गई. वह पुणे में झंडा फहराने जा रही थीं.

‘मिसिंग लिंक’ प्रोजेक्ट से बढ़ा ट्रैफिक

जिस दिन यह जाम लगा, उसी दिन मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर ‘मिसिंग लिंक’ प्रोजेक्ट आम लोगों के लिए खोला गया था. यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम द्वारा तैयार किया गया है. नया रास्ता खुलने की वजह से बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे, जिससे ट्रैफिक बढ़ गया और लंबा जाम लग गया.

Mumbai-Pune Expressway – NCP SP leader and Rajya Sabha MP Supriya Sule was stuck in a massive traffic jam on the Mumbai-Pune Expressway for a considerable time,Supriya Sule was travelling from Mumbai to Pune when she got caught in heavy congestion caused by the weekend rush and… pic.twitter.com/rFMEoMfJOx — NextMinute News (@nextminutenews7) May 1, 2026

छुट्टी और वीकेंड बना बड़ी वजह

महाराष्ट्र दिवस के कारण सरकारी छुट्टी थी और उसके बाद वीकेंड भी था. इस वजह से काफी लोग घूमने या अपने घर जाने के लिए निकल पड़े. ज्यादा गाड़ियों के एक साथ निकलने से एक्सप्रेसवे पर दबाव बढ़ गया और ट्रैफिक की स्थिति बिगड़ गई. यही वजह रही कि कई लोगों को घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ा.

राज्य स्थापना दिवस और नई परियोजना

महाराष्ट्र ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया. इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और हुतात्मा चौक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी. साथ ही उन्होंने 13.3 किलोमीटर लंबी ‘मिसिंग लिंक’ परियोजना का उद्घाटन भी किया. इस प्रोजेक्ट का मकसद सड़क को सुरक्षित बनाना और मुंबई-पुणे के बीच यात्रा को आसान करना है, ताकि भविष्य में समय की बचत हो सके.

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