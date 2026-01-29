By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
सूरजकुंड मेले का नाम बदला, उपराष्ट्रपति उद्घाटन करेंगे, मिस्र से आएंगे हजारों पर्यटक, दुनिया का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला अब 'आत्मनिर्भर' स्टाइल में!
यह मेला न केवल शॉपिंग और मनोरंजन का केंद्र है, बल्कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पर्यटन बढ़ावा और हस्तशिल्पियों की आजीविका का महत्वपूर्ण माध्यम भी है. पिछले वर्षों में लाखों पर्यटक आते हैं, और इस बार आत्मनिर्भर थीम के साथ यह और भी खास होने वाला है.
सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला भारत का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध क्राफ्ट फेयर है, अब नए नाम से जाना जाएगा. 39वें संस्करण में इसका नाम बदलकर ‘सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर क्राफ्ट फेस्टिवल’ (Surajkund International Atmanirbhar Craft Festival) कर दिया गया है. यह बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ विजन को मजबूती देने और लोकल क्राफ्ट्स को ग्लोबल स्तर पर प्रमोट करने के उद्देश्य से किया गया है. मेले का मुख्य थीम ‘Local to Global – आत्मनिर्भर भारत की पहचान’ रखा गया है, जो स्थानीय हस्तशिल्प को वैश्विक मंच पर ले जाने की भावना को दर्शाता है. यह भव्य उत्सव 31 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड स्थित मेले के ग्राउंड पर आयोजित होगा. कुल 16 दिन चलेगा यह मेला, जिसमें रोजाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक दर्शक आ सकेंगे.
मेले का उद्घाटन
मेले का उद्घाटन उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन करेंगे. उद्घाटन समारोह में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य गणमान्य व्यक्ति विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे. समापन समारोह में हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर अशिम कुमार घोष मुख्य अतिथि होंगे.यह मेला हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें पर्यटन, संस्कृति, वस्त्र, विदेश मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) जैसे केंद्रीय मंत्रालयों का सहयोग रहता है.
मिस्र पार्टनर नेशन
इस बार मिस्र (Egypt) को पार्टनर नेशन बनाया गया है. मिस्र का पवेलियन प्राचीन पिरामिड, लक्सर मंदिरों, काहिरा बाजारों से प्रेरित होगा, जहां मिस्र की कला, संगीत, कठपुतली शो, पारंपरिक व्यंजन और हस्तशिल्प प्रदर्शित होंगे.थीम स्टेट्स के रूप में उत्तर प्रदेश और मेघालय चुने गए हैं. उत्तर प्रदेश अपनी चिकनकारी, ब्रासवेयर, हैंडलूम, लोक परंपराओं और प्राचीन सभ्यता को हाइलाइट करेगा, जबकि मेघालय अपनी आदिवासी क्राफ्ट्स, बांस कला, पूर्वोत्तर संस्कृति और अनोखे व्यंजनों से आकर्षित करेगा. मेले में 1100 से 1300 से अधिक स्टॉल लगेंगे, जहां भारत के विभिन्न राज्यों और 50 से ज्यादा देशों के हस्तशिल्पी, बुनकर और कलाकार भाग लेंगे.मेले की मुख्य आकर्षण:पारंपरिक हस्तशिल्प, हैंडलूम, ज्वेलरी, पेंटिंग्स, मूर्तियां और दुर्लभ क्राफ्ट्स की खरीदारी.
- रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम: फोक डांस, म्यूजिक कॉन्सर्ट, क्लासिकल डांस, फैशन शो, कवि सम्मेलन, कॉमेडी, स्ट्रीट परफॉर्मेंस (मैजिशियन, कठपुतली, बीन बाजा, भांगड़ा आदि).
- क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों का स्वाद.
- आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाले विशेष सेक्शन, जहां लोकल आर्टिसन अपनी कहानियां और प्रोडक्ट्स शेयर करेंगे.
तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं. फरीदाबाद डीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि बारिश के बावजूद सजावट, पेंटिंग और स्टॉल आवंटन का काम तेजी से हो रहा है. दिल्ली मेट्रो टिकट पार्टनर है, जिससे पहुंच आसान होगी. मेले में आने के लिए टोल-फ्री नंबर 0129-2988666 उपलब्ध है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें