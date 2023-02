बड़ा हादसा टला! सूरत-दिल्ली IndiGo विमान से टकराया पक्षी, अहमदाबाद किया गया डायवर्ट

Flight Update: गुजरात के सूरत से दिल्ली आ रहे इंडिगो विमान के साथ रविवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया. विमान नियामक डीजीसीए (DGCA) ने रविवार को आधिकारिक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी. DGCA ने कहा कि सूरत से दिल्ली जा रहे इंडिगो विमान (IndiGo Flight) के उड़ान भरने के तुरंत बाद ही एक पक्षी से टकरा जाने की वजह से उसे अहमदाबाद की तरफ मोड़ दिया गया.

Indigo A320 aircraft VT-IZI operating flight 6E-646(Surat-Delhi) diverted to Ahmedabad as a bird hits during climb at Surat. N1 vibration was 4.7 units. The aircraft landed safely at Ahmedabad: DGCA pic.twitter.com/Q3VSGc8Ey0 — ANI (@ANI) February 26, 2023