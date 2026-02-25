By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
पूरे परिवार ने एक साथ की आत्महत्या! जहर पीने से 3 लोगों की मौत, ICU में सबसे छोटी बेटी
सूरत के वेसु इलाके में एक ही परिवार के चार लोगों ने आत्महत्या कर ली. एक बेटी की हालत गंभीर है और वह ICU में भर्ती है. पुलिस को तीन पन्नों का सुसाइड नोट मिला है.
Surat Family Mass Suicide: गुजरात के सूरत शहर के पॉश वेसु इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के चार सदस्यों ने कथित रूप से जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की. इस घटना में परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि सबसे छोटी बेटी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है. घटना ‘हैप्पी एलिगेंस’ नामक इमारत में मंगलवार (24 फरवरी) की शाम को हुई.
मृतकों की पहचान बलमुकुंद खेतान, उनकी पत्नी और एक बेटी के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, बलमुकुंद खेतान ने कथित तौर पर अपने परिवार के साथ कृषि में इस्तेमाल होने वाला कीटनाशक पी लिया. खेतान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और एक बेटी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. दूसरी बेटी फिलहाल आईसीयू में भर्ती है और उसका इलाज जारी है.
क्या थी आत्महत्या की वजह?
शुरुआती जांच में पुलिस को घर से तीन पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला है. इस नोट में परिवार ने पैसों की वसूली को लेकर मानसिक दबाव और प्रताड़ना का जिक्र किया है. नोट के मुताबिक, वैभव रूंगटा नामक व्यक्ति पर परिवार को परेशान करने और आर्थिक रूप से दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है. बताया गया है कि आरोपी ने कथित तौर पर खेतान की कार और क्रेडिट कार्ड अपने कब्जे में ले लिया था और कार्ड से काफी पैसे खर्च भी किए.
बलमुकुंद खेतान मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे और पिछले दो सालों से सूरत में रहकर शेयर मार्केट का काम घर से ही कर रहे थे. परिवार के करीबी दोस्त संजय अग्रवाल ने बताया कि उन्हें शाम 4:11 बजे खेतान की बेटी का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि उसके पिता जमीन पर गिरे पड़े हैं. इसके बाद वे तुरंत घर पहुंचे और सभी को ग्रीन लीफ अस्पताल ले जाया गया.
घटना की जानकारी मिलते ही खेतान की बहन खुशी अपने पति के साथ बिहार से सूरत पहुंचीं. उन्होंने कहा कि उन्हें शाम करीब 5 बजे घटना की सूचना मिली और वे पहली फ्लाइट से सूरत आईं. उन्होंने मांग की है कि सुसाइड नोट में लिखी बातों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.
वेसु पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जेसी जाधव ने पुष्टि की कि परिवार ने आत्महत्या की कोशिश की थी. पुलिस ने मृतक के ससुर की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. पीसीआर टीम और 108 एंबुलेंस सेवा को सूचना मिलते ही मौके पर भेजा गया था.
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग और अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है. ये घटना एक बार फिर आर्थिक तनाव और मानसिक दबाव के गंभीर परिणामों की ओर इशारा करती है. पूरे इलाके में इस घटना को लेकर शोक और सदमे का माहौल है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें