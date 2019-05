गुजरात के सूरत शहर में शुक्रवार को एक इमारत में भीषण आग लग गई. इमारत में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. यह एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है. इस बिल्डिंग का नाम तक्षशिला कॉम्प्लेक्स है. आग इस बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर पर लगी है. कई लोगों ने जान बचाने के लिए इमारत से नीचे छलांग लगा दी. अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक कुछ लोगों के मारे जाने की आशंका है. मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई हैं. आग पर काबू पाने की कोशिशें जा रही हैं. विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा है.

#Visuals Gujarat: A fire broke out on the second floor of a building in Sarthana area of Surat; 18 fire tenders at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/iY0O588Pom

— ANI (@ANI) May 24, 2019