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मार्च में ही चलने लगी लू, स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी पर रोक, जानिए UP-बिहार समेत देशभर का हाल

सूरत में हीटवेव के चलते स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है. जानिए स्कूलों में बच्चों के लिए क्या खास व्यवस्था की गई है, साथ ही जानेंगे देशभर में मौसम का हाल.

Published date india.com Published: March 17, 2026 7:23 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
मार्च में ही चलने लगी लू, स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी पर रोक, जानिए UP-बिहार समेत देशभर का हाल
बच्चों को हाइड्रेट रखने के लिए स्कूलों को खास इंतजाम करने को कहा गया है. (Photo from PTI File)

मार्च का महीना चल रहा है और गर्मी अभी से कहर बरपा रही है. सुबह से ही तेज धूप निकलती है और दोपहर तक तापमान 30 डिग्री के पार पहुंच जाता है. गर्मी और हीटवेव को बढ़ते देख सूरत में शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. जिला शिक्षा अधिकारी भगीरथ सिंह परमार ने कहा है कि बच्चों की सेहत सबसे पहले है. इसलिए स्कूलों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बच्चे तेज धूप और गर्मी के असर से सुरक्षित रह सकें.

सूरत के स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी पर रोक

नई गाइडलाइन के तहत, सूरत में सभी स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटीजी पूरी तरह बंद कर दी गई हैं. यानी अब PT, खेलकूद और मैदान में होने वाली गतिविधियां नहीं होंगी. बच्चों को सिर्फ क्लासरूम के अंदर ही एक्टिविटी करवाई जाएगी. इसके अलावा, यूनिफॉर्म को लेकर भी सख्ती कम करने के लिए कहा गया है. स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि बच्चे मौसम के हिसाब से आरामदायक कपड़े पहन सकें, ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिल सके.

पानी और गर्मी से राहत के लिए खास व्यवस्था

बच्चों को हाइड्रेट रखने के लिए स्कूलों को खास इंतजाम करने को कहा गया है. लंच ब्रेक के समय नींबू पानी, छाछ जैसे ठंडे पेय देने की सलाह दी गई है. साथ ही हर क्लासरूम में पंखे या कूलिंग सिस्टम ठीक से काम करना चाहिए, इस पर भी जोर दिया गया है. अगर किसी स्कूल में इस मामले में लापरवाही पाई जाती है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

बदायूं में भी प्रशासन अलर्ट पर

वहीं, बदायूं में डीएम अवनीश कुमार राय ने लू और सूखे को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए. हर गांव में तालाब बनाने, फॉगिंग कराने और फसल बीमा बढ़ाने पर जोर दिया गया. बिजली विभाग को ट्रांसफार्मर जांचने, पशुपालन विभाग को चारे की व्यवस्था करने को कहा गया. अस्पतालों में दवाइयां और ORS उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही नलकूप और हैंडपंप ठीक कराने पर भी फोकस है.

बिहार में हीटवेव को देखते हुए सख्त फरमान जारी

इसके अलावा, बिहार में अप्रैल से जून तक भीषण गर्मी और लू चलने की आशंका है. मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने उच्चस्तरीय बैठक कर सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए कि किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए. नगर विकास विभाग को सार्वजनिक जगहों पर पानी के टैंकर लगाने, जबकि स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में ORS और दवाइयां उपलब्ध रखने को कहा गया है. स्कूलों में बच्चों को गर्मी से बचाव सिखाने और मजदूरों के लिए छाया-पानी की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं. बिजली और परिवहन विभाग को भी खास तैयारी करने को कहा गया है.

महाराष्ट्र में मौसम का हाल भी जाने

महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में इस बार गर्मी तेज दिख रही है. अमरावती समेत कई शहरों में तापमान 40 के पार पहुंच चुका है, जहां 12 मार्च को 42.2 दर्ज हुआ था. अकोला, नागपुर, चंद्रपुर जैसे इलाकों में भी लगातार गर्मी बनी हुई है. हालांकि, अब मौसम बदलने के संकेत हैं और 18 से 20 मार्च के बीच गरज-चमक, तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना है, कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है. इससे तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से राहत मिलेगी। 21 मार्च के बाद मौसम सामान्य होने की उम्मीद है.

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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