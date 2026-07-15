पिता ने सिर्फ टोका था... बेटे ने लोहे की रॉड से मार-मारकर उतार दिया मौत के घाट, सूरत की वारदात से सनसनी

गुजरात के सूरत में बाथरूम में पानी डालने को लेकर पिता और बेटे के बीच कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ा कि बेटे ने लोहे की रॉड से हमला कर पिता की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 15, 2026, 9:11 AM IST
पिता ने सिर्फ टोका था... बेटे ने लोहे की रॉड से मार-मारकर उतार दिया मौत के घाट, सूरत की वारदात से सनसनी

Son Killed Father: गुजरात के सूरत जिले से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां घर के अंदर शुरू हुआ एक मामूली विवाद कुछ ही मिनटों में हत्या जैसी गंभीर वारदात में बदल गया. बाथरूम में पानी डालने को लेकर हुई कहासुनी के बाद एक बेटे ने अपने ही पिता पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने की वजह से पिता की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के अनुसार ये घटना 12 जुलाई को हुई. मृतक की पहचान सुखलाल ओंकार लामोडे के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि घर में बाथरूम में पानी डालने को लेकर पिता ने बेटे जीतू लामोडे को टोका था. इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. शुरुआत में यह सामान्य पारिवारिक विवाद था, लेकिन कुछ ही देर में माहौल हिंसक हो गया.

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लोहे रॉड से किया हमला

जांच में सामने आया कि गुस्से में आए जीतू ने घर में रखी लोहे रॉड उठा ली और अपने पिता पर हमला कर दिया. वार इतना गंभीर था कि सुखलाल को गर्दन पर गहरी चोट लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी घर छोड़कर फरार हो गया.

वारदात के बाद परिवार में मातम छा गया. मृतक की पत्नी आशाबेन ने पुलिस थाने पहुंचकर अपने बेटे के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की. पुलिस टीम ने तकनीकी जानकारी और स्थानीय स्तर पर जुटाए गए सुरागों की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

मामले की जांच कर रही पुलिस

पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी पहले से मानसिक तनाव में था या घटना केवल अचानक आए गुस्से का परिणाम थी. परिवार के अन्य सदस्यों और पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की सही जानकारी सामने आ सके. घरेलू विवादों में बढ़ती हिंसा का विषय है. कई बार छोटी-छोटी बातों पर गुस्से में लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है. ऐसे मामलों में संवाद, धैर्य और समय रहते विवाद सुलझाने की कोशिश बेहद जरूरी होती है.

फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. मामले की जांच जारी है और पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि घटना के पीछे कोई अन्य कारण भी था या नहीं. ये घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि क्षणिक गुस्सा कभी-कभी अपूरणीय नुकसान का कारण बन सकता है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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