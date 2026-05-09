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नौकरी कब करेगा? छोटे से सवाल पर पोते ने काट दिया दादी का गला, पुलिस ने किया गिरफ्तार

सूरत में बेरोजगारी को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवक पर अपनी दादी की हत्या का आरोप लगा है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पहले घटना को आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश की, लेकिन पूछताछ में सच सामने आ गया.

Published date india.com Published: May 9, 2026 9:21 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
नौकरी कब करेगा? छोटे से सवाल पर पोते ने काट दिया दादी का गला, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Crime News: गुजरात के सूरत से रिश्तों को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है. यहां एक 23 साल के लड़के ने अपनी 70 साल की दादी का गला काट उनकी हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक, बेरोजगारी को लेकर हुए घरेलू विवाद के बाद युवक ने गुस्से में यह खौफनाक कदम उठाया.

मृत महिला की पहचान लीलाबेन चौधरी के रूप में हुई है. वह परिवार के साथ सूरत के पर्वत पाटिया इलाके स्थित अनमोल कॉम्प्लेक्स में रहती थीं. शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी युवक हर्ष पटेल लंबे समय से बेरोजगार था और इसी बात को लेकर घर में अक्सर तनाव रहता था.

नौकरी को लेकर बढ़ता था तनाव

पुलिस के अनुसार, लीलाबेन पिछले कई सालों से हर्ष और उसकी बहन की देखभाल कर रही थीं. परिवार की परिस्थितियों के चलते बच्चों की जिम्मेदारी उन्होंने ही संभाली थी. बताया जा रहा है कि हर्ष के काम न करने को लेकर दादी अक्सर उसे समझाती थीं. परिवार वालों के मुताबिक, वह चाहती थीं कि हर्ष नौकरी करे और जिम्मेदारी उठाए, लेकिन यही बात धीरे-धीरे विवाद की वजह बनती चली गई.

घटना वाले दिन घर में बाकी लोग मौजूद नहीं थे. हर्ष की बहन काम पर गई थी, जबकि उसकी पत्नी मायके में थी. पुलिस के मुताबिक, दोपहर के समय दादी और पोते के बीच फिर नौकरी को लेकर बहस शुरू हुई.

इसी दौरान गुस्से में आकर हर्ष ने कथित तौर पर रसोई से चाकू उठाया और दादी पर हमला कर दिया. आरोप है कि उसने उनका गला काट दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

पुलिस को गुमराह करने की कोशिश

घटना के बाद आरोपी ने पुलिस को अलग कहानी सुनाई. उसने दावा किया कि उसकी दादी खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थीं और उन्हें बचाने के दौरान हादसा हो गया. उसने यही बात पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भी बताई, लेकिन मौके पर मिले सबूत और बयान में विरोधाभास देखकर पुलिस को शक हुआ.

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पूछताछ में कबूला जुर्म

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी से लगातार पूछताछ की. आखिरकार हर्ष ने हत्या की बात कबूल की. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की आगे जांच जारी है.

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Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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