Hindi India Hindi

Suresh G Book Kural Route To Governance On Tamil Poet Thiruvalluvar Creation Thirukkural

सुशासन का सही मतलब समझाती है 'Kural Route to Governance'

तिरुक्कुरल ग्रंथ को 2 हजार साल से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है. फिर भी ये मानवता की सबसे स्थायी नैतिक और बौद्धिक उपलब्धियों में से एक बना हुआ है.सुरेश जी. ने थिरूकुरल के कुछ खास हिस्सों का निचोड़ एक किताब के तौर पर पेश किया है.

किताब के लेखक सुरेश जी. ने लगभग 2 दशक तक बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में काम किया है.

प्रख्यात तमिल संत और कवि तिरुवल्लुवर (Thiruvalluvar) की शासन नीति पर आधारित रचना थिरूकुरल(Thirukkural) राजनीति और समाज का एक व्यावहारिक मार्गदर्शक है. करीब 500 साल पहले लिखी गई ये किताब प्रजा के लिए एक राजा के नैतिक, दूरदर्शी और न्यायप्रिय होने पर जोर देता है. यह एक निडर प्रशासन, नागरिकों की भलाई, टैक्स सिस्टम और मजबूत सेना की वकालत भी करता है.

तिरुक्कुरल ग्रंथ को 2 हजार साल से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है. फिर भी ये मानवता की सबसे स्थायी नैतिक और बौद्धिक उपलब्धियों में से एक बना हुआ है.सुरेश जी. ने थिरूकुरल के कुछ खास हिस्सों का निचोड़ एक किताब के तौर पर पेश किया है.’Kural Route to Governance: Ancient Wisdom for Modern Management’ नाम की इस किताब में संत तिरुवल्लुवर के 1,330 दोहों को शामिल किया गया है. ये दोहे नैतिक जीवन, सामाजिक उत्तरदायित्व और मानवीय संबंधों का मतलब समझने में मदद करते हैं.

किताब के लेखक सुरेश जी. ने लगभग 2 दशक तक बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में काम किया है. उन्हें राजनीतिक प्रबंधन, डिजिटल बदलाव और फिनटेक इनोवेशन का अच्छा-खासा अनुभव है. अपनी इस किताब का पब्लिकेशन Notion Press ने किया है.

तिरुक्कुरल मानव जीवन के तीन मूलभूत स्तंभों की बात करता है: पहला- अराम यानी सदाचार, दूसरा- पोरुल यानी धन (पैसा), तीसरा-इनबाम यानी प्रेम.इसकी सार्वभौमिक अपील समय, भूगोल, भाषा, संस्कृति और धर्म से परे जाने की है. संगम युग के दौरान पैदा हुए तिरुवल्लुवर की ये रचना आधुनिक दुनिया की नैतिक दुविधाओं और नेतृत्व चुनौतियों के लिए बेहद प्रासंगिक है.

सुरेश जी. ने अपनी किताब में तिरुवल्लुवर के दोहों को नैतिक उपदेशों के रूप में पेश न करके उन्हें शासन, नेतृत्व और व्यावहारिक सिद्धांतों के रूप में पेश किया है. किताब में कई प्रबंधन सिद्धांतों और धार्मिक ज्ञान का हवाला दिया गया है, जो इसे एक जिम्मेदार नेतृत्व और सुशासन के लिए एक खाका के रूप में सेट करती है.

अपनी किताब के पहले खंड में अरसियाल अथिकारम से चुने गए 10 उप-विषयों की बात की गई है. हर विषय के लिए 10 दोहे हैं. हर दोहे का ट्रांसलेशन किया गया है और इनका मतलब समझाया गया है, ताकि नैतिक निर्णय लेने, सिद्धांतवादी नेतृत्व, सार्वजनिक जवाबदेही और प्रशासनिक दक्षता को वास्तविक अर्थ समझने में आसानी हो.

Add India.com as a Preferred Source

‘Kural Route to Governance’ किताब शास्त्रीय साहित्य के विद्वानों, प्रशासकों, कॉर्पोरेट नेताओं, नीति विचारकों और नेतृत्व में नैतिक स्पष्टता चाहने वाले लोगों को समान रूप से आकर्षित करती है. ये किताब हमें याद दिलाता है कि सच्चा नेतृत्व चरित्र से शुरू होता है. शासन सिर्फ प्रभावी होना ही नहीं है. असली शासन का मतलब न्यायपूर्ण, मानवीय और स्थायी होना भी है.

सुरेश जी. की ये किताब Amazon (https://www.amazon.in/dp/B0GGZ4SSZF) और

Flipkart (Shttps://www.flipkart.com/kural-route-governance/p/itmea1da2c0bbbea?pid=9798901129128&affid=editornoti) पर ऑनलाइन ऑर्डर के लिए उपलब्ध है.