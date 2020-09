पंजाब पुलिस (Punjab Police) ने क्रिकेटर सुरेश रैना (Cricketer Suresh Raina) के रिश्तेदारों की हत्या का मामला सुलझा लिया है. न्यूज एजेंसी ANI ने पंजाब सरकार के हवाले से बताया, ‘क्रिकेटर सुरेश रैना के परिजनों पर हमले और हत्या के मामले को अपराधियों के एक अंतर-राज्य गिरोह के तीन सदस्यों की गिरफ्तारी से हल किया गया है. 11 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है. Also Read - IPL 2020: ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने कहा-MS Dhoni की CSK को खलेगी सुरेश रैना की कमी

The case of attack & murder involving cricketer Suresh Raina's kin has been solved with the arrest of three members of an inter-state gang of robber-criminals. Eleven other accused are yet to be arrested: State government

बता दें कि बीते महीने कुछ लोगों ने सुरेश रैना (Suresh Raina) के बुआ-फूफा के सोते हुए परिवार पर हमला किया था. हमले में उनके फूफा अशोक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी, उनके बेटे कौशल कुमार की 31 अगस्त को अस्पताल में मौत हो गई. वहीं उनकी पत्नी आशा रानी अभी भी बहुत गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं. घटना में दो और लोग घायल हुए थे, जो इलाज के बाद अब ठीक हैं.

What happened to my family is Punjab was beyond horrible. My uncle was slaughtered to death, my bua & both my cousins had sever injuries. Unfortunately my cousin also passed away last night after battling for life for days. My bua is still very very critical & is on life support.

— Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) September 1, 2020