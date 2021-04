Kumbh Mela, Rishikesh, Haridwar, Uttarakhand, COVID-19, Coronavirus, News: उत्‍तरखंड ( Uttarakhand) के हरिद्वार (Haridwar) में आयोजित कुंभ मेला (Kumbh Mela) में कोरोना संक्रमण (COVID-19) के मामलों में उछाल को देखते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से COVID केयर सेंटर के रूप में भारतभूमि पर्यटक परिसर, गढ़वाल मंडल विकास निगम ऋषिकेश का अधिग्रहण किया है. Also Read - Coronavirus Cases in India: देश में कोरोना से मचा हाहाकार, 24 घंटे में 1.15 लाख से अधिक लोग संक्रमित

देहरादून के जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कही है. कुंभ मेले के कारण COVID19 मामलों में उछाल की वजह माना जा रहा है. इससे निपटने की दिशा में जिला प्रशासन ने COVID केयर सेंटर के लिए भारतभूमि पर्यटक परिसर, गढ़वाल मंडल विकास निगम ऋषिकेश का अधिग्रहण किया गयाा है. Also Read - Night Curfew In Delhi : दिल्ली में नाइट कर्फ्यू से प्रवासी मजदूरों के पलायन की आशंका, उद्योग-धंधों पर होगा असर

बता दें कि उत्तराखंड में मंगलवार को कुल 791 नए COVID19 मामले दर्ज़ किए गए, इसमें 303 केस देहरादून और 185 केस हरिद्वार में दर्ज किए गए. कुल मामलों की

संख्या अब 1,03,602 है. Also Read - COVID-19: लखनऊ की KGMU के VC समेत 40 से ज्‍यादा डॉक्‍टर वैक्‍सीन की दूसरी डोज लेने के बाद भी हुए पॉजिटिव

Seeing the surge in #COVID19 cases due to Kumbh Mela, the district administration has acquired Bharat Bhoomi Tourist Complex, Garhwal Mandal Vikas Nigam Rishikesh as COVID care centres with immediate effect: District Magistrate Dr Ashish Kumar Srivastava #Uttarakhand

— ANI (@ANI) April 7, 2021