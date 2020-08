नई दिल्ली: सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में अब ईडी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. इस मामले में आज ईडी ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया है. रिया ने पहले ईडी से गुहार लगाई थी कि जब सु्प्रीम कोर्ट से कोई जवाब नहीं आ जाता तब तक पूछताछ न की जाए. इससे ईडी ने साफ तौर पर इनकार करते हुए उन्हें दिए गए समय के मुताबिक ईडी कार्यालय पहुंचने को कहा था. रिया आज सुबह मुंबई स्थित ईडी के दफ्तर पहुंची जहां उनसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ जारी है. Also Read - सुशांत सिंह राजपूत केस: CBI एक्शन में, रिया चक्रवर्ती सहित 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर

ईडी ऑफिस जाते समय रिया ने चेहरे को मास्क से कवर किया हुआ था लेकिन वो फिर भी कैमरे में कैद हो गई. बताया जा रहा है कि रिया से उनकी प्रॉपर्टी को लेकर भी जानकारी ली जाएगी. सूत्रों की मानें तो रिया ने हाल ही में मुंबई में दो प्रॉपर्टी खरीदीं थी जबकि इन प्रॉपर्टी के दाम उनकी कमाई के हिसाब से बहुत ही ज्यादा हैं.

#SushantSinghRajput death case: Rhea Chakraborty arrives at Enforcement Directorate (ED) office in Mumbai.

ED rejected her earlier request that the recording of her statement be postponed till Supreme Court hearing. pic.twitter.com/MIWYlYMXhT

