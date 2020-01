Naseeruddin Shah-Anupam Kher controversy: नागरिकता संशोधन कानून(CAA) पर नसीरुद्दीन शाह के दिए गए विरोधी बयान के बाद सोशल मीडिया(Social Media) में जवाबों की झड़ी लग गई है. अपने बयान में नसीरुद्दीन शाह (Naseeruddin Shah) ने अनुपम खेर की काफी आलोचना करते हुए कहा था कि वह काफी मुखर हो रहे हैं लेकिन उनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. शाह ने इसके साथ ही यह बी कहा कि वह जोकर हैं. उनके इस बयान ने सोशल मीडिया में तहलका मचा दिया और चारों तरफ से इसके बारे में प्रतिक्रियाएं आने लगी. खुद अनुपम खेर ने भी इस बारे में उन्हें कड़ा जवाब दिया. अब इस मामले में दिवंगत भाजपा नेता सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल(Swaraj Kaushal) ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

स्वाराज कौशल ने नसीरुद्दीन शाह को ट्वीट करते हुए रिप्लाई किया कि अगर आप अपने आप को अनुपम खेर(Anupam Kher) से बड़ा कलाकार समझते हैं तो यह आपकी गलती है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस देश ने आपको इतना कुछ दिया लेकिन आपको यह सब नहीं दिखता. स्वराज कौशल ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए लिखा इसी देश ने आपको नाम, नौकरी और शोहरत दी लेकिन ये सब आप भूल गए.

Mr.Naseeruddin Shah : I am one of the contemporaries of Anupam Kher. I have known him for 47 years and more. I was doing my law and @AnupamPKher and @KirronKherBJP were studying theatre under the legendary Director Balwant Gargi. pic.twitter.com/NLjY140k1H — Governor Swaraj (@governorswaraj) January 22, 2020

नसीरुद्दीन के बयान पर उन्होंने कड़ी आलोचान करते तीखा जवाब दिया. उन्होंने लिखा कि आपने दूसरे धर्म में शादी भी की तब भी किसी ने आपके खिलाफ कुछ नहीं कहा और आज आप इन सभी बातों को भूल गए. उन्होंने शाह से कहा कि आपका का भाई भारतीय सेना में लेफ्टीनेंट जनरल है, क्या आपको नहीं लगता कि आप दोनों लोगों को एक समान प्यार यहां मिला. स्वराज ने लिखा कि आप को इतना कुछ यहां मिला आप फिर भी दुखी है इसके लिए आप जिम्मेदार है और अगर आप सब को दोषी मानते हैं तो यह आपकी अंतरआत्मा है.

did not go to his head. My friend Anang and Chitra Desai who got to know them later tell me about him. The man has not forgotten his roots. He has not left his people. His family has a home in Srinagar. They are not able to live there because Kashmiri Pandits were hounded out — Governor Swaraj (@governorswaraj) January 22, 2020

अनुपम खेर के रिप्लाई का जिक्र करते हुए स्वराज कौशल ने लिखा कि आप उनके जवाब को देखिए. नम्रता का भाव झलकता है और यह एक सज्जन व्यक्ति कि महानता को दिखाती है. उन्होंने कहा कि अनुपम अपने आप में एक बड़े स्टार हैं.

than an equal opportunity. Yet you are unhappy. You speak of apathy and discrimination. When you do all the blabbering, it is your ‘conscience’. When Anupam speaks his pain on being declared homeless in his own country, it is ‘psychophancy’. You are being thankless to the — Governor Swaraj (@governorswaraj) January 22, 2020

आपको बता दें क शाह ने एक साक्षात्कार में कहा था, ‘‘ अनुपम खेर (Anupam Kher) जैसे लोग काफी मुखर रहे हैं. और मुझे नहीं लगता है कि उन्हें गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है. वह जोकर हैं और एनएसडी और एफटीआईआई का कोई भी उनका समकालीन यह बात कह सकता है कि उनका बर्ताव साइकोपैथिक है. यह उनके खून में है और वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं.’’

बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने शुक्रवार को ‘ए वेडनसडे’ के अपने सह अभिनेता नसीरुद्दीन शाह द्वारा उन्हें ‘जोकर’ कहे जाने की टिप्पणी का जवाब दिया. शाह ने खेर को ‘जोकर’ बताते हुए कहा था कि उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए. खेर भाजपा नीत केंद्र सरकार के मुखर समर्थक रहे हैं. इस पर खेर ने ट्विटर पर एक वीडियो संदेश के जरिए प्रतिक्रिया दी.