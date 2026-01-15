Hindi India Hindi

Suspected Pakistan Drones Spotted In Jammu Kashmir After Army Chief Warning Third Time This Week

बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान! आर्मी चीफ की चेतावनी के बावजूद J&K में पाक ड्रोन की घुसपैठ, एक हफ्ते में तीसरी बार ऐसी हरकत

जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी ड्रोन की संदिग्ध गतिविधियां लगातार चिंता बढ़ा रही हैं. आर्मी चीफ की सख्त चेतावनी के बावजूद इस हफ्ते तीसरी बार अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के पास ड्रोन देखे गए. सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है.

Pakistan Drones Spotted: जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर सीमा पार से संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने की घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की सख्त चेतावनी के बावजूद अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा (LoC) के पास ड्रोन गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामले में जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले और पुंछ क्षेत्र में ड्रोन जैसे ऑब्जेक्ट देखे गए, जिसके बाद सेना और सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया.

जानकारी के अनुसार, सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर के केसो महसन गांव के पास अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया. इसके बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया और ड्रोन रोधी उपायों को सक्रिय किया गया. सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि इन ड्रोन का इस्तेमाल सीमा पार से निगरानी या संदिग्ध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है.

10 मिनट तक मंडराता रहा ड्रोन

इसी दौरान पुंछ जिले के देगवार गांव के ऊपर भी शाम करीब 7:30 बजे लगभग दस मिनट तक एक ड्रोन जैसा ऑब्जेक्ट मंडराता हुआ देखा गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारतीय सेना ने उसे निष्क्रिय करने के लिए कुछ राउंड फायरिंग की. हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि ड्रोन को मार गिराया गया या वह वापस सीमा पार चला गया. इसके बाद भी सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र में तलाशी और निगरानी तेज कर दी है.

यह पिछले कुछ दिनों में जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से ड्रोन देखे जाने की तीसरी घटना है. इससे पहले भी राजौरी सेक्टर के डुंगाला-नबला इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए थे, जिन पर सेना ने मानक प्रक्रिया के तहत फायरिंग की थी. लगातार हो रही इन घटनाओं को गंभीर सुरक्षा चुनौती के रूप में देखा जा रहा है.

सेना प्रमुख की चेतावनी

मंगलवार को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ शब्दों में कहा था कि भारत ने पाकिस्तान को ड्रोन गतिविधियों को लेकर ‘नोटिस’ पर रखा है. उन्होंने बताया कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (DGMO) स्तर की बातचीत के दौरान भारत ने पाकिस्तान के सामने ड्रोन घुसपैठ का मुद्दा उठाया और स्पष्ट किया कि ऐसी हरकतें स्वीकार्य नहीं हैं. जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना पूरी तरह सतर्क है और किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है.

सेना प्रमुख के अनुसार, इन ड्रोन का इस्तेमाल भारतीय गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है. हालांकि, चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद फिर से ड्रोन दिखाई देना पाकिस्तान की मंशा पर सवाल खड़े करता है. फिलहाल, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पश्चिमी मोर्चे पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है. सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां 24 घंटे निगरानी बनाए हुए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि ड्रोन के जरिए घुसपैठ और निगरानी की कोशिशें आने वाले समय में और बढ़ सकती हैं, ऐसे में भारत की ड्रोन रोधी रणनीति और तकनीक की भूमिका और भी अहम हो जाती है.

