बेंगलुरु: मेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर विस्फोटक लगाने के संदिग्ध 36 वर्षीय व्यक्ति ने बुधवार को यहां पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध यहां डीजीपी और आईजीपी कार्यालय आया, जहां उसे पूछताछ और मेडिकल जांच के लिए हिरासत में ले लिया गया.

Bengaluru DCP Central Division, Chetan Singh Rathore: He surrendered before police claiming to be responsible for the Mangaluru airport incident. He is being medically examined & we are preparing procedure to hand him over to the Mangaluru team which is already on their way. https://t.co/qZCSGYXCkz pic.twitter.com/lGTExNExb8

— ANI (@ANI) January 22, 2020