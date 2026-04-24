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दिल्ली में ग्रेनेड हमले की योजना बना रहे थे संदिग्ध आतंकी, यूपी ATS ने बड़ी साजिश का खुलासा किया, दो गिरफ्तार

जांच में पता चला है कि दोनों संदिग्ध दिल्ली और यूपी में ग्रेनेड हमलों और टारगेटेड हत्याओं की योजना बना रहे थे. टारगेट में गैर-धार्मिक जगहें और कुछ राजनीतिक संगठन भी शामिल थे

Published date india.com Published: April 24, 2026 1:45 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(Source: UP-ATS)
(Source: UP-ATS)

ISI exposed: एक बड़ी आतंकी साजिश का भंडाफोड़ करते हुए उत्तर प्रदेश एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने नोएडा से दो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है. इनके संबंध पाकिस्तानी ISI से बताए जा रहे हैं. दोनों आरोपियों की उम्र 20 साल है और ये पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स से संपर्क में थे. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तुषार चौहान उर्फ ​​हिज़्बुल्लाह अली खान और समीर खान के रूप में हुआ है.

दिल्ली में ग्रेनेड हमले का प्लान था

जांच में पता चला है कि दोनों संदिग्ध दिल्ली और यूपी में ग्रेनेड हमलों और टारगेटेड हत्याओं की योजना बना रहे थे. इनमें से एक आरोपी हिज़्बुल्लाह अली खान बागपत का रहने वाला है जो फिलहाल मेरठ में रह रहा था. वहीं, समीर खान दिल्ली का है.

ATS के मुताबिक, इन गिरफ्तारियों से ISI के नए पैंतरे का भी खुलासा हुआ है. इसमें भारतीय युवाओं को सोशल मीडिया के कट्टरपंथी बनाया जाता था और हिंसक वारदातों को अंजाम देने के लिए उन्हें पैसे का लालच दिया जाता था.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पूछताछ के दौरान तुषार ऊर्फ हिज़्बुल्लाह ने कई अहम खुलासे किए. उसने बताया कि उसे दिल्ली और UP में चुनी हुई जगहों पर ग्रेनेड हमले करने और अपने आकाओं द्वारा पहचाने गए कुछ खास लोगों की हत्या करने का काम सौंपा गया था. ATS सूत्रों के मुताबिक, टारगेट में गैर-धार्मिक जगहें और कुछ राजनीतिक संगठन भी शामिल थे.

इसके बदले में, तुषार को 50,000 रुपये एडवांस पेमेंट के तौर पर और हमले सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद 2.5 लाख रुपये देने का वादा किया गया था. उसे भागने में मदद का भी भरोसा दिलाया गया था, जिसमें पासपोर्ट बनवाने में मदद और मिशन पूरा होने के बाद दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजने का इंतज़ाम शामिल था.

रिपोर्ट के अनुसार, तुषार इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टरों शाहज़ाद भट्टी और आबिद जट के संपर्क में आया था. धीरे-धीरे उसका ब्रेनवॉश किया गया. बाद में बातचीत एन्क्रिप्टेड चैनलों पर होने लगी जिसमें वॉइस और वीडियो कॉल भी शामिल थे. तुषार ने आगे खुलासा किया कि ISI से जुड़े कुछ कथित ऑपरेटिव उसे टारगेट सौंपने वाले थे.

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दूसरा आरोपी समीर खान भी एन्क्रिप्टेड प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए अपने हैंडलर्स के संपर्क में था और उसे प्रोपेगैंडा से जुड़ी दूसरी गतिविधियां करने का काम सौंपा गया था. दोनों आरोपियों ने संभावित टारगेट की रेकी भी शुरू कर दी थी और सोची-समझी योजना के तहत हमले करने की तैयारी में थे.

हथियार भी बरामद

ATS ने आरोपियों के पास से .32 बोर की एक पिस्तौल, पांच ज़िंदा कारतूस, एक चाकू और दो मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं. आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. ATS अब इस नेटवर्क की और गहराई से जांच कर रही है और दूसरी कड़ियों का पता लगाने में जुटी है.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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