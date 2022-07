Suspended MPs: अभद्रतापूर्वक व्यवहार को लेकर राज्यसभा और लोकसभा से सस्पेंड हुए कुल 27 विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने गुरुवार की रात भी संसद परिसर में गुजारी. मंगलवार की रात मच्छरों से परेशान रहे सांसदों ने नींद पूरी करने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग किया और आराम से अपनी रात गुजारी. बता दें कि संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी पार्टियों के ये सांसद सरकार के खिलाफ 50 घंटे का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. आज दोपहर एक बजे उनका प्रदर्शन खत्म हो रहा है.Also Read - Parliament Monsoon Session 2022: राज्यसभा के तीन और सांसद किये गए निलंबित, दो 'AAP' नेता भी शामिल

सांसदों का प्रदर्शन गुरुवार की रात भी जारी रहा और संसद भवन के बाहर के मच्छरों से परेशान सांसदों ने मच्छरदानी लगाकर कल की रात अपनी नींद पूरी की. एएनआई से जारी तस्वीर में आम आदमी पार्टी के निलंबित सांसद संजय सिंह मच्छरदानी में सोए हुए दिखाई दे रहे हैं. तो वहीं, टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन, सुष्मिता देव और मौसम बेनजीर नूर भी उनके आसपास दिखाई दे रही हैं. Also Read - धरना दे रहे विपक्षी सांसदों को मच्छरों ने भी खूब छकाया- Video ट्वीट कर बयां किया दर्द; स्वास्थ्य मंत्री से की यह अपील

Delhi | Suspended MPs during their 50-hour protest in the Parliament complex

Total 27 MPs including 23 Rajya Sabha MPs and 4 Lok Sabha MPs have been suspended for “unruly behaviour” during the ongoing Monsoon session of Parliament pic.twitter.com/4oaS4q3mlK

— ANI (@ANI) July 29, 2022