बद्रीनाथ धाम चंदा चोरी मामले में BKTC का सस्पेंडेड कर्मचारी गिरफ्तार, जानिये CCTV में क्या खुआ था खुलासा

Badrinath Dham Donation Theft Case: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद उत्तराखंड के फेमस बद्रीनाथ धाम से भी ऐसा ही मामला सामने आया है. मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है. जांच जारी है.

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प्रमोद नौटियाल बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर कमेटी के चेयरमैन के PA के तौर पर काम करते थे. (Photo; ANI)

2 जुलाई को बद्रीनाथ मंदिर में भक्तों के चढ़ावे की गिनती के दौरान गड़बड़ियां सामने आईं.

उत्तराखंड सरकार ने कथित चंदा चोरी मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई है.

पुलिस, SIT के अलावा BKTC की डिपार्टमेंटल जांच कमेटी भी मामले की जांच कर रही है.

गिरफ्तार प्रमोद नौटियाल बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर कमेटी के चेयरमैन के PA का काम करते थे.

Badrinath Dham Donation Theft Case: उत्तराखंड के प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर में भी डोनेशन मैनेजमेंट में गड़बड़ी के मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार कर लिया गया है. उत्तराखंड पुलिस ने सोमवार (जुलाई, 13, 2026) को इसकी जानकारी दी. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (चमोली) सुरजीत सिंह पंवार ने बताया कि नौटियालको चमोली पुलिस ने गिरफ्तार किया और बद्रीनाथ ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है.

प्रमोद नौटियाल कौन है?

नौटियाल बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर कमेटी (BKTC) के चेयरमैन के पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करते थे. खास बात यह है कि BKTC बद्रीनाथ मंदिर और उत्तराखंड के कई दूसरे मंदिरों के मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार कानूनी संस्था है. शुरुआती जांच में बद्रीनाथ धाम में डोनेशन मैनेजमेंट में कथित गड़बड़ियां पाए जाने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था. BKTC की बनाई चार सदस्यों वाली जांच कमेटी ने नौटियाल के खिलाफ डोनेशन मैनेजमेंट में गड़बड़ियों के आरोपों को पहली नजर में सही पाया. इस बीच, उत्तराखंड हाई कोर्ट शुक्रवार (17 जुलाई) को नौटियाल की उस पिटीशन पर सुनवाई करने वाला है, जिसमें उनके सस्पेंशन और उनके खिलाफ दर्ज FIR, दोनों को चैलेंज किया गया है.

#WATCH | Uttarakhand | Pramod Nautiyal, an accused in the Badrinath temple donations alleged theft case arrested by the SIT from Dehradun. SIT Investigation Officer Mahadev Uniyal says, “He has been arrested. The investigation is underway.” pic.twitter.com/8vMHZNmywh — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 13, 2026

CCTV में ‘डोनेशन चुराते’ देखे गये नौटियाल

इससे पहले, उत्तराखंड पुलिस ने कहा था कि CCTV फुटेज में कथित तौर पर नौटियाल को मंदिर के डोनेशन काउंटिंग रूम से कैश, सोने और चांदी के सिक्के, शालिग्राम पत्थर और चढ़ावे के लिफाफे ‘संदिग्ध रूप से छिपाते या चुराते’ हुए दिखाया गया है. न्यूज एजेंसी ANI ने पुलिस के हवाले से बताया, सीसीटीवी फुटेज में कथित तौर पर नौटियाल को अपने ऑफिस जाने से पहले बार-बार डोनेशन काउंटिंग रूम में आते-जाते और बाहर निकलते हुए दिखाया गया है, जिससे शक है कि गायब सामान वहीं छिपाया गया था. पुलिस ने यह भी कहा कि फुटेज में नौटियाल को 500 और 100 रुपये के नोटों के बंडल, सोने और चांदी के सिक्के, शालिग्राम पत्थर और चढ़ावे के लिफाफे छिपाते या चुराते हुए दिखाया गया है.

Badrinath temple donations alleged theft case | SIT has recovered a ‘Shaligram’ stone and one laptop from the accused Pramod Nautiyal. During questioning, he had denied all the allegations. So far, no cash has been recovered from him. SIT to seek his police custody to investigate… — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 13, 2026

उत्तराखंड पुलिस के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया, ‘SIT ने आरोपी प्रमोद नौटियाल के पास से एक ‘शालीग्राम’ पत्थर और एक लैपटॉप बरामद किया है. पूछताछ के दौरान उसने सभी आरोपों से इनकार किया. अब तक उसके पास से कोई कैश बरामद नहीं हुआ है. उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक, SIT पैसे के लेन-देन और किसी भी तरह के कनेक्शन की जांच के लिए उसकी पुलिस कस्टडी की मांग करेगी.’

बद्रीनाथ धाम दान चोरी का कैसे हुआ खुलासा?

यह जांच तब शुरू हुई जब 2 जुलाई को बद्रीनाथ मंदिर में भक्तों के चढ़ावे की गिनती के दौरान कथित गड़बड़ियां सामने आईं. शुरुआती जांच में बताया गया कि तय प्रक्रिया का पालन किए बिना गिनती वाले कमरे से कैश निकाला गया था. पिछले हफ्ते, उत्तराखंड सरकार ने भी मामले की जांच के लिए तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाई. कमेटी के हेड गढ़वाल डिवीज़न के कमिश्नर हैं और यह अपनी जांच और सिफारिशें राज्य सरकार को सौंपेगी.इस मामले की जांच अभी पुलिस, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT), BKTC की डिपार्टमेंटल जांच कमेटी और हाई-लेवल कमेटी एक ही समय में कर रही है.