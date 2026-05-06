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Suvendu Adhikari Aide Shot Dead In West Bengal North 24 Parganas News

बंगाल में गोलीकांड; शुभेंदु अधिकारी के करीबी की हत्या, सियासी माहौल गरमाया

पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) के करीबी सहयोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है और पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है.

शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी की गोली मारकर हत्या.

Suvendu Adhikari’s Aide Shot Dead: पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बुधवार (6 मई, 2026) रात बड़ा हमला हुआ, जहां शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) के करीबी सहयोगी को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी.

गंभीर हालत में उन्हें बचाया नहीं जा सका और मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद पश्चिम बंगाल में दहशत फैल गई है, जबकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है. इस घटना ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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