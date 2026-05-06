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बंगाल में गोलीकांड; शुभेंदु अधिकारी के करीबी की हत्या, सियासी माहौल गरमाया

पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) के करीबी सहयोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है और पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है.

Published date india.com Updated: May 6, 2026 11:35 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
बंगाल में गोलीकांड; शुभेंदु अधिकारी के करीबी की हत्या, सियासी माहौल गरमाया
शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी की गोली मारकर हत्या.

Suvendu Adhikari’s Aide Shot Dead: पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बुधवार (6 मई, 2026) रात बड़ा हमला हुआ, जहां शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) के करीबी सहयोगी को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी.

गंभीर हालत में उन्हें बचाया नहीं जा सका और मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद पश्चिम बंगाल में दहशत फैल गई है, जबकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है. इस घटना ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

खबर पर अपडेट जारी है…

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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