BJP नहीं कांग्रेस का हाथ पकड़ना चाहते थे सुवेंदु अधिकारी! राहुल गांधी ने कहा- No Vacancy! दावे से गरमाई सियासत

सुवेंदु अधिकारी का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है. वे पहले कांग्रेस से जुड़े रहे, फिर तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक नेताओं में शामिल हुए और लंबे समय तक ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी माने जाते रहे. 2020 में उन्होंने TMC छोड़कर BJP ज्वॉइन कर ली थी.

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सुवेंदु अधिकारी ने 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. (PTI)

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया दावा चर्चा का विषय बन गया है. सीनियर जर्नलिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और BJP नेता सुवेंदु अधिकारी कभी कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने No Vacancy कहते हुए अधिकारी को पार्टी में लेने से इनकार कर दिया था. सीनियर जर्नलिस्ट रशीद किदवई ने न्यूज एजेंसी ANI के साथ एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में सुवेंदु अधिकारी समेत कई अहम दावे किए हैं. इस पॉडकास्ट को ANI ने शनिवार (20 जून 2026) की शाम 5 बजे जारी किया. किदवई के इस दावे पर अभी तक कांग्रेस, BJP या सुवेंदु अधिकारी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है.

किदवई के मुताबिक, यह घटनाक्रम उस समय का है, जब शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस छोड़ने की तैयारी कर रहे थे और अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर विकल्प तलाश रहे थे. किदवई ने दावा किया कि सुवेंदु अधिकारी ने कांग्रेस में आने की इच्छा जताई थी, लेकिन राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा था कि पार्टी में उनके लिए वैकेंसी ही नहीं है.

कांग्रेस की विचारधारा से अलग है अधिकारी का वर्किंग स्टाइल

किदवई का कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व को लगता था कि सुवेंदु अधिकारी का राजनीतिक रुख और काम करने का तरीका पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाता. इसी वजह से उन्हें कांग्रेस में शामिल करने पर सहमति नहीं बन सकी. इसके बाद अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया. बंगाल की राजनीति में तेजी से उभरकर वो पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में शामिल हो गए.

Promo | ANI Podcast with Neerja Chowdhury, Rasheed Kidwai & Shekhar Iyer premieres today at 5 PM “Rahul Gandhi is arguably the most courageous politician in India today. But he has not clicked as an alternative to PM Modi.” Neerja Chowdhury “Suvendu Adhikari came to Rahul… pic.twitter.com/ioi815XN8x — ANI (@ANI) June 20, 2026

क्या सुवेंदु के होने से अलग होती कांग्रेस की तस्वीर?

रशीद किदवई के इस दावे ने इसलिए भी राजनीतिक महत्व हासिल कर लिया है, क्योंकि हाल के वर्षों में बंगाल की राजनीति में बड़े पैमाने पर दल-बदल देखने को मिला है. ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि अगर उस समय कांग्रेस ने सुवेंदु अधिकारी को स्वीकार कर लिया होता, तो क्या बंगाल की राजनीति की तस्वीर आज कुछ अलग होती? हालांकि, इस दावे पर कांग्रेस, BJP या खुद सुवेंदु अधिकारी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

ममता बनर्जी को लगातार 2 चुनावों में हराया

बंगाल में पहली बार BJP की सरकार बनाने में सुवेंदु अधिकारी का अहम रोल है. उन्होंने लगातार दो बार के चुनावों ममता बनर्जी को हराया था. 2021 के चुनाव में अधिकारी ने ममता को नंदीग्राम से शिकस्त दी थी. 2026 में ममता अपने ही गृहनगर भबानीपुर सीट से चुनाव हार गईं. 9 मई को सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी.

किदवई ने कांग्रेस पर भी रखा अपना पक्ष

किदवई ने इन अटकलों पर भी अपना पक्ष रखा कि अगर क्षेत्रीय दल खत्म होंगे, तो उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? उन्होंने कहा कि केरल को छोड़कर कोई और ऐसा राज्य नहीं है, जहां पर बिना गठबंधन के उसे 20 सीटें या डबल डिजिट में सीटें मिल जाएं. इसलिए कांग्रेस को INDIA गठबंधन के सदस्यों की विभिन्न राज्यों में जरूरत है.

ममता-राहुल के रिश्ते अच्छे नहीं होने का दावा

कांग्रेस को करीब से कवर करने वाले पत्रकार रशीद किदवई ने पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहां, “2020-22 के दौरान हुई ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मीटिंग में ममता ने ज्यादा बात नहीं की थी. जब बाहर आईं तो एक व्यक्ति से बोलीं कि सोनिया गांधी ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, क्योंकि वहां राहुल गांधी बैठे हुए थे. ममता बनर्जी के राजीव गांधी और सोनिया गांधी से रिश्ते अच्छे रहे हैं, लेकिन ममता और राहुल गांधी के रिश्ते उस तरह के नहीं हैं.”

रशीद किदवई ने कहा कि कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का विलय मुश्किल है. जो संपत्तियां क्षेत्रीय दलों के पास होती हैं, उसकी रकम काफी करोड़ों में रहती है. लिहाजा उसको लेकर विलय में अड़चने आ सकती हैं.