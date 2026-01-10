Hindi India Hindi

भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमला, TMC के साथ पुलिस की मिलीभगत का लगाया आरोप!

पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना रोड पर उस समय तनाव फैल गया, भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी दावा किया है की उनकी कार पर टीएमसी के लोगों ने हमला किया है.

Suvendu Sdhikari Car Attack: पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना रोड पर उस समय तनाव फैल गया, जब विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमला किया गया. वह पुरुलिया में एक कार्यक्रम से लौट रहे थे. अचानक कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया. इस घटना से वहां मौजूद लोगों में डर और अफरा-तफरी मच गई. शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि यह हमला सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने किया है. उन्होंने कहा कि हमला पूरी योजना के तहत किया गया. घटना के बाद इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई. राजनीतिक माहौल और ज्यादा गरमा गया है. इस घटना को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने-सामने आ गई हैं.

शुभेंदु अधिकारी के गंभीर आरोप

शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि उनकी कार पर करीब 12 से 15 लोगों ने हमला किया. उन्होंने कहा कि हमलावरों के पास पेट्रोल और डीजल भी था, जिससे बड़ी घटना हो सकती थी. उनका आरोप है कि यह सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ और पुलिस ने कुछ नहीं किया. उन्होंने टीएमसी पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि यह हमला टीएमसी के गुंडों ने कराया है. शुभेंदु ने कहा कि यह केवल उन पर हमला नहीं है, बल्कि यह पश्चिम बंगाल में विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सरकार में हिंसा और डर का माहौल बनाया जा रहा है.

सोशल मीडिया पोस्ट से बढ़ा विवाद

हमले के बाद शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली. उन्होंने लिखा कि रात करीब 8:20 बजे, जब वह चंद्रकोना रोड से गुजर रहे थे, तब टीएमसी के लोगों ने उन पर बेरहमी से हमला किया. उन्होंने कहा कि पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन मूकदर्शक बनी रही. उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया. उन्होंने लिखा कि सरकार की हिंसक राजनीति से उत्साहित होकर ऐसे हमले किए जा रहे हैं. उनके इस पोस्ट के बाद राजनीतिक विवाद और गहरा गया. बीजेपी नेताओं ने इस घटना की निंदा की और इसे कानून व्यवस्था की विफलता बताया.

Tonight approximately around 8:20 PM, while I was returning from Purulia, at Chandrakona Road; Paschim Medinipur district, I was viciously attacked by TMC goons.

These cowards, emboldened by the Mamata Banerjee regime’s culture of violence and impunity, attacked me right in the… pic.twitter.com/caM0JshS4y — Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) January 10, 2026

गिरफ्तारी की मांग

हमले के बाद शुभेंदु अधिकारी ने थोड़ी दूरी पर जाकर अपनी गाड़ी रोकी और कार्यकर्ताओं से पूरी जानकारी ली. फिर वह सीधे चंद्रकोना पुलिस स्टेशन पहुंचे. वहां उन्होंने धरना शुरू कर दिया और हमलावरों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की. उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों को पकड़ा नहीं जाता, वह वहां से नहीं जाएंगे. शुभेंदु ने कहा कि यह हमला बंगाल में अराजकता और तानाशाही को दिखाता है. उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता इससे बेहतर शासन की हकदार है. उनका कहना है कि सरकार विपक्ष को डराने के लिए हिंसा का सहारा ले रही है.

बीजेपी सभा से लौटते समय हुआ हमला

जानकारी के अनुसार, शनिवार को शुभेंदु अधिकारी पुरुलिया में बीजेपी की सभा से लौट रहे थे. चंद्रकोना रोड पर सड़क के एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता झंडे लेकर खड़े थे और दूसरी तरफ टीएमसी समर्थक मौजूद थे. तभी उनकी कार पर हमला हुआ. केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान तुरंत आगे आए और स्थिति को संभाला. शुभेंदु ने कहा कि उन्हें कभी नहीं लगा था कि पश्चिम मेदिनीपुर जैसे इलाके में उन पर हमला होगा, क्योंकि यहां हर पार्टी के लोग उन्हें सम्मान देते हैं. इस घटना के बाद इलाके में राजनीतिक तनाव और ज्यादा बढ़ गया है.

