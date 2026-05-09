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Suvendu Adhikari Oath Taking Ceremony LIVE: पश्चिम बंगाल में आज से भाजपा राज, मुख्यमंत्री बनने जा रहे सुवेंदु अधिकारी

West Bengal CM Suvendu Adhikari Oath Taking Ceremony: पश्चिम बंगाल में आज से भारतीय जनता पार्टी के शासन की शुरुआत होगी. भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए सुवेंदु अधिकारी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 11 बजे शपथ लेंगे. इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे.

Published date india.com Published: May 9, 2026 6:39 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(सुवेंदु अधिकारी, फोटो क्रेडिट- IANS)
(सुवेंदु अधिकारी, फोटो क्रेडिट- IANS)

Suvendu Adhikari Oath Taking Ceremony LIVE: पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता स्थित राजभवन में राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है. भवानीपुर विधानसभा सीट से तृणमूल चीफ ममता बनर्जी को 15 हजार वोटों से हराने के बाद सुवेंदु अधिकारी को पहले ही मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे प्रबल उम्मीदवार माना जा रहा था. शुक्रवार शाम तक इस पर मुहर भी लग गई.

सुवेंदु अधिकारी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 11 बजे शपथ लेंगे. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे. सुवेंदु अधिकारी ने वानीपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया है और नंदीग्राम से भी जीत हासिल की है. भाजपा ने राज्य विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत से 208 सीटें जीतीं.

भावी मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद सुवेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और गृह मंत्री शाह के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि मैं चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए काम करूंगा, पार्टी संगठन और जनता दोनों को साथ लेकर चलूंगा.

कभी ममता के करीबी थे सुवेंदु अधिकारी

कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे सुवेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में भाजपा का सबसे प्रमुख चेहरा हैं. अब अधिकारी को ममता बनर्जी के सबसे मुखर आलोचक के तौर पर भी जाना जाता है. बहुत कम लोग जानते हैं कि नंदीग्राम और सिंगूर जैसे आंदोलनों में उनकी अहम भूमिका ने ही ममता बनर्जी को राज्य की राजनीति में मजबूत पहचान दिलाई थी. समय के साथ दोनों नेताओं के रास्ते अलग हो गए. 2021 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था.

सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में न सिर्फ कड़ी चुनौती दी, लगातार दो विधानसभा चुनाव में करारी मात भी दी. 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर चुनाव लड़ते हुए अधिकारी ने सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टक्कर दी और जीत दर्ज कर अपनी राजनीतिक पकड़ साबित की. इस बार के चुनावों में अधिकारी नंदीग्राम के साथ ही भवानीपुर से भी मैदान में उतरे. भवानीपुर को ममता बनर्जी की सुरक्षित सीट माना जा रहा था. लेकिन, सुवेंदु अधिकारी की भवानीपुर से प्रचंड जीत ने उनकी लोकप्रियता साबित कर दी.

कोलकाता में सुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी हर LIVE अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें…

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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