Swachh Survekshan 2022 Awards: मध्य प्रदेश के शहर इंदौर को एक बार फिर देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है. ये लगातार छठवां साल है, जब इंदौर को देश का सबसे साफ़ सुथरा शहर माना गया है. केंद्र सरकार की वार्षिक सर्वेक्षण की सूची जारी कर दी गई है. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ये सूची जारी की है.

भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इंदौर इस बार भी देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है. स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अवार्ड्स के तहत इंदौर ने एक बार फिर बाजी मार ली है. वहीं, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन आया, ये भी बताया गया है.

For the 6th time in a row, Madhya Pradesh’s Indore has been ranked as the cleanest city in India in the Swachh Survekshan 2022 Awards: Ministry of Housing and Urban Affairs pic.twitter.com/oPyIGKF7KN

— ANI (@ANI) October 1, 2022