क्या है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का असली नाम? पहले भी इन विवादों में रह चुके हैं शंकराचार्य, अब पॉक्सो के मामले में घिरे

Swami Avimukteshwarananda real name: ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ प्रयागराज में बच्चों के यौन शोषण के आरोप में पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है. आइये जानते हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद का असली नाम क्या है, जो पदवी और राजनीतिक बयानों को लेकर हमेशा विवादों के घेरे में रहे हैं.

स्वामी अविमुक्तेश्वारनंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होगा मुकदमा.

Swami Avimukteshwarananda POCSO Act FIR: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है. पहले माघ मेले में स्नान से वंचित रह गए, अब कोर्ट ने उनके खिलाफ पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. इलाहाबाद कोर्ट के फैसले के बाद प्रयागराज पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं 3, 4(2), 5l, 6, 16, 17 और 51 के तहत मामला दर्ज किया है. शंकराचार्य पर कथित तौर पर माघ मेले के दौरान बच्चों के कथित यौन शोषण और उन्हें प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगे हैं.

क्या है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का असली नाम?

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का असली नाम उमाशंकर पांडेय है. उनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था. शंकाराचार्य की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी. बाद में उच्च शिक्षा और धर्म के अध्ययन के लिए वे गुजरात गए, फिर बाद में काशी में लौट आए. बता दें कि संस्कृत की पढ़ाई के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद छात्र राजनीति में भी काफी सक्रिय थे. 1990 के दशक में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़े रहे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय व संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती थी. साल 2000 में उमाशंकर पांडेय के जीवन में बड़ा मोड़ आया जब उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से दीक्षा ली. सन्यास धारण करने के बाद उनका नाम बदलकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हो गया. वे धीरे-धीरे अपने गुरु के सबसे करीबी और भरोसेमंद शिष्यों में शामिल हो गए.

ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य बनने का सफर

सितंबर 2022 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के बाद अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिर्मठ (उत्तराखंड) का 46वां शंकराचार्य घोषित किया गया. उनके गुरु ने अपने जीवनकाल में ही उन्हें अपना उत्तराधिकारी नामित कर दिया था, जिसके बाद उनकी ताजपोशी हुई.

ताजपोशी पर क्यों छिड़ा था बड़ा विवाद?

अविमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति को लेकर अन्य मठों के शंकराचार्यों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. इस दौरान दूसरे शंकार्यचार्यों ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाया गया कि उनकी नियुक्ति में तय परंपराओं का पालन नहीं हुआ और अदालत ने उनकी औपचारिक ताजपोशी पर कुछ समय के लिए रोक भी लगा दी थी. हालांकि, यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.

समर्थक से बने आलोचक

एक समय में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थक थे और 2014 के चुनावों में उनका साथ दिया था. हालांकि, बाद के वर्षों में गोरक्षा और बीफ निर्यात जैसे मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार की तीखी आलोचना की, जिससे वे अक्सर चर्चा और विवादों में बने रहे. माघ मेले के समय जब उन्हें स्नान करने से रोका गया तो तत्कालीन सरकार के साथ उनके रिश्ते बिगड़ते दिखाई पड़े.

सपा सरकार में जाना पड़ा था जेल

साल 2015 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार के दौरान वाराणसी में गंगा में प्रतिमा विसर्जन को लेकर बड़ा विवाद हुआ था. संतों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अन्याय प्रतिकार यात्रा निकाली थी। इस दौरान हुई हिंसा और आगजनी के मामले में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ. इस मामले में अदालत ने उन्हें अदालत ने ‘फरार’ घोषित था. हालांकि, सरेंडर करने के बाद कुछ ही घंटे के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी.

