नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में फीस वृद्धि और नए नियमों को लेकर सोमवार को छात्रसंघ ने संसद मार्च निकाला. इस दौरान जेएनयू के बाहर धारा 144 लागू कर दिया गया. सुरक्षा के लिहाज से 1200 पुलिसकर्मियों को इस दौरान ड्यूटी पर तैनात किया गया था. इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी देखने को मिला. पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किए जाने को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया और जेएनयू के छात्रों का सपोर्ट भी किया.

#JNU students protesting #JNUFeeHike are protesting on behalf of all the children in india born into and who will be born into lower income & lower middle income groups. Why should quality higher education be a commodity only the privileged can access? Pic: Noushad & Sarika. pic.twitter.com/qOxS6QAsSa

— Swara Bhasker (@ReallySwara) November 19, 2019