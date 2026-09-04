जंतर-मंतर मारपीट केस में बड़ा एक्शन, बुलंदशहर से पकड़ा गया आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज

दिल्ली के जंतर-मंतर प्रदर्शन में छात्र के पिता से कथित मारपीट के मामले में एक्टिविस्ट स्वतंत्र भारद्वाज को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हिरासत में लिया गया है. पुलिस अब वायरल पॉडकास्ट, मारपीट के आरोप और राजनीतिक संरक्षण के दावों की जांच करेगी.

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दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्र के पिता से कथित मारपीट के मामले में पुलिस ने एक्टिविस्ट स्वतंत्र भारद्वाज को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हिरासत में लिया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, भारद्वाज को धामरा नारा गांव के पास से पकड़ा गया. इससे पहले पुलिस की एक टीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वह मोटरसाइकिल से नैथला गांव से निकल गए थे.

यह मामला 23 जून को जंतर-मंतर पर हुए एक प्रदर्शन से जुड़ा है. प्रदर्शन का आयोजन कथित परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे को लेकर Cockroach Janta Party यानी CJP की ओर से किया गया था. इसी दौरान छात्र प्रदर्शनकारी निशु आजाद के पिता संजय कुमार के साथ मारपीट का आरोप सामने आया था.

फोन से वीडियो बनाने पर शुरू हुआ विवाद

दिल्ली पुलिस की FIR के अनुसार, संजय कुमार प्रदर्शन की रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल फोन से कर रहे थे. इसी दौरान वीडियो बनाने को लेकर बहस शुरू हुई. शिकायत के मुताबिक, विवाद बढ़ने पर दो से तीन अन्य लोग भी कथित तौर पर इसमें शामिल हो गए और कुमार के साथ मारपीट की गई.

संजय कुमार ने आरोप लगाया था कि उनके सिर पर मुक्का मारा गया और लोहे के कड़े जैसी किसी कठोर वस्तु से भी चोट पहुंचाई गई. इसके बाद उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया. मेडिकल जांच में सिर पर दो कटे हुए घाव दर्ज किए गए.

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में स्वतंत्र भारद्वाज और सूरज कुमार को आरोपी बनाया था. दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 126(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया.

चोट को लेकर भी सामने आया विवाद

मामले में सिर की चोट की गंभीरता को लेकर भी अलग-अलग दावे सामने आए. कुछ दावों में संजय कुमार की खोपड़ी में फ्रैक्चर होने की बात कही गई थी. हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में चोटों को साधारण बताया गया था और उसमें गंभीर फ्रैक्चर की पुष्टि नहीं थी.

वायरल पॉडकास्ट के बाद फिर गरमाया मामला

मामला दोबारा उस समय चर्चा में आया, जब एक पॉडकास्ट की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई. इसमें स्वतंत्र भारद्वाज कथित तौर पर संजय कुमार पर हमले का जिक्र करते सुनाई दिए. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कुमार की “खोपड़ी फोड़ दी” और उन्हें करीब 60 टांके लगे.

क्लिप में भारद्वाज ने यह भी कहा कि मामला हत्या के प्रयास की धारा तक पहुंच सकता था और दावा किया कि उन्हें जेल नहीं भेजा गया. उनके कथित बयानों के बाद CJP और विपक्षी दलों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया कि भारद्वाज अब तक जेल में क्यों नहीं हैं. उन्होंने राजनीतिक संरक्षण मिलने का आरोप लगाया. हालांकि दिल्ली पुलिस ने राजनीतिक हस्तक्षेप की बात से इनकार किया और कहा कि जांच कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है.

संसद मार्ग थाने पहुंचा विपक्ष

CJP नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास के साथ कांग्रेस नेताओं और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचकर कार्रवाई की मांग की. बातचीत के बाद पुलिस ने मामले में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराएं जोड़ने की बात कही.

पुलिस ने यह भी कहा कि हत्या के प्रयास की धारा जोड़ने से पहले अतिरिक्त मेडिकल राय ली जाएगी. वायरल पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग को भी जांच का हिस्सा बनाया जाएगा.

भारद्वाज ने बताया आत्मरक्षा का मामला

स्वतंत्र भारद्वाज ने अपने ऊपर लगे आरोपों से अलग पक्ष रखा है. उनका कहना है कि उन्होंने जानबूझकर संजय कुमार पर हमला नहीं किया, बल्कि वह आत्मरक्षा में कार्रवाई कर रहे थे. उनके मुताबिक, उन्हें 10 से 15 लोगों ने घेर लिया था और अगर वह बचाव नहीं करते तो उनकी जान को खतरा हो सकता था.

उन्होंने अपने दावे के समर्थन में वीडियो सबूत होने की बात कही है. साथ ही वायरल पॉडकास्ट क्लिप को फर्जी बताया और राजनीतिक संरक्षण मिलने से इनकार किया.

अब पुलिस भारद्वाज से कथित मारपीट, पॉडकास्ट में किए गए दावों और राजनीतिक प्रभाव से जुड़े आरोपों को लेकर पूछताछ कर सकती है. जांच के बाद ही मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और आरोपों की स्थिति स्पष्ट होगी.