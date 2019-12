नई दिल्लीः बलात्कार के दोषियों को सजा सुनाये जाने के छह महीने के भीतर मृत्युदंड दिए जाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रही दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल रविवार सुबह बेहोश हो गईं जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. मालीवाल पिछले 13 दिनों से राज घाट के निकट समता स्थल पर बैठकर भूख हड़ताल कर रही हैं.

उनकी शनिवार रात तबियत खराब हो गई थी और चिकित्सकों ने उन्हें अस्पताल जाने की सलाह दी थी लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था. मालीवाल के बेहोश हो जाने के बाद उन्हें रविवार सुबह एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया. महिला आयोग ने बताया कि स्वाति शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो गईं है इसलिए वो किसी से बात भी नहीं कर पा रही हैं.

Delhi: Delhi Commission of Women (DCW) Chief Swati Maliwal put on IV (intravenous) at LNJP hospital, after being on hunger strike for more than 10 days, demanding death penalty for convicts in rape cases within 6 months. https://t.co/gFAtESeQ1m pic.twitter.com/3gQSXM354n

— ANI (@ANI) December 15, 2019