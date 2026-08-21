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Delhi-NCR में तेजी से बढ़े स्वाइन फ्लू के केस, बीते 24 घंटे में मिले 114 नये मरीज- स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बुलाई आपात बैठक

Delhi Swine Flu: दिल्ली में इस साल अब तक H1N1 के 1,349 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले साल इसी समय में यह संख्य 229 थी. जेपी नड्डा की बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल होंगे.

Written by: Parinay Kumar
Updated: August 21, 2026, 1:24 PM IST
Swine Flu Symptoms
Swine Flu Symptoms: दिल्ली में बीते 24 घंटे में स्वाइन फ्लू के 114 नये मामले सामने आए हैं.

Swine Flu Symptoms: बदलते मौसम के बीच दिल्ली-NCR में H1N1 (स्वाइन फ्लू) के मामलों में तेजी आई है. दिल्ली में बीते 24 घंटे में स्वाइन फ्लू के 114 नये मामले सामने आए हैं. इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,777 हो गई है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में स्वाइन फ्लू के तेजी से बढ़ रहे मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बैठक बुलाई है. बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सीनियर स्वास्थ्य अधिकारी शामिल होंगे.

स्वाइन फ्लू के साथ-साथ सांस की दूसरी बीमारियों के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी गई है. दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और हेड समेत कई लोग H1N1 पॉजिटिव पाए गए हैं. अलग-अलग अस्पतालों में फ्लू जैसे लक्षण और ऑक्सीजन लेवल कम होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऑक्सीजन लेवल कम होने और सांस लेने में दिक्कत होने से कई और गंभीर बीमारियों की चिंता भी बढ़ गई है.

और पढ़ें: प्रदर्शन के बीच स्वाइन फ्लू की चपेट में आईं शबाना आज़मी, चढ़ा 102 डिग्री बुखार, फैंस बोले-जल्दी ठीक हो जाएं

क्या हैं H1N1 के लक्षण?

H1N1 से संक्रमित शख्स को अचानक बुखार, सूखी खांसी, शरीर में दर्द, सिरदर्द, गले में खराश, ठंड लगना और थकान जैसे लक्षण (Swine Flu Symptoms) हो सकते हैं. कुछ मामलों में, मरीजों को सांस लेने में दिक्कत और ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है. लोगों को अगर सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, लगातार तेज बुखार, होंठ नीले पड़ना जैसे लक्षण दिखते हैं तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

इन लोगों को रहना चाहिए ज्यादा सावधान

कई स्वस्थ लोग इन्फ्लूएंजा से जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ एज ग्रुप में कॉम्प्लीकेशंस ज्यादा गंभीर हो सकती हैं. बूढ़े, छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाओं को ज्यादा खतरा होता है. डायबिटीज, दिल या फेफड़ों की बीमारी और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग भी गंभीर इन्फेक्शन के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं. एक्सपर्ट्स हाथ की सफाई बनाए रखने, खांसते समय नियमों का पालन करने, बीमार होने पर पास न जाने और लक्षण गंभीर होने पर अस्पताल जाने की सलाह देते हैं.

बता दें कि H1N1 एक वायरल इन्फेक्शन है जो इन्फ्लूएंजा A वायरस के एक स्ट्रेन से होता है. इससे अचानक बुखार, सूखी खांसी, शरीर में दर्द, सिरदर्द, गले में खराश और थकान जैसे लक्षण हो सकते हैं. कुछ मामलों में मरीजों को सांस लेने में दिक्कत और ऑक्सीजन का लेवल कम होने की समस्या होती है.

दिल्ली में छह गुना बढ़े H1N1 के मामले

दिल्ली में इस साल अब तक H1N1 के 1,349 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले साल इसी समय में यह संख्य 229 थी. मरीजों की संख्या में यह तेजी मॉनसून के दौरान आई है, जब सांस की बीमारियों के मामले आम हो जाते हैं.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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