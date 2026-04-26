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Swiss Air Igi Airport Emergency Landing Flight Smoke Incident

टेक-ऑफ करते ही स्विस एयर विमान से निकलने धुंआ, IGI एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग से मची अफरातफरी, 4 घायल

Swiss Air emergency landing flight smoke incident: दिल्ली एयरपोर्ट पर स्विस एयर के विमान के लैंडिंग गियर से धुआं निकलने के बाद टेक-ऑफ कैंसिल करना पड़ा. दिल्ली से ज्यूरिख जा रही इस विमान के इमरजेंसी लैंडिंग के बाद एग्जिट को लेकर मची भगदड़ में 4 यात्री घायल हुए.

दिल्ली से ज्यूरिख जा रही स्विस विमान के लैंडिंग गियर से निकला धुआं

IGI Airport swiss air Smoke incident: दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर रविवार तड़के एक बड़ा विमान हादसा होने से टल गया. ये घटना दिल्ली से ज्यूरिख जा रहे स्विस एयर के विमान में तकनीकी खराबी आने के चलते हुई. बता दें कि फ्लाइट के टेक-ऑफ करते ही विमान के लैंडिग गियर से धुआं निकलने लगा. इस इमरजेंसी सिचुएशन में पायलट ने फ्लाइट के टेक-ऑफ कैंसिल करने का फैसला लिया. आइये जानते हैं पूरा मामला…

टेक-ऑफ करते ही स्विस विमान से निकलने लगा धुआं

रविवार की सुबह 2 बजे जब दिल्ली से ज्यूरिख जाने के लिए स्विस एयर का विमान जैसे ही रनवे पर दौड़ा, उसके लेफ्ट लैंडिंग गियर से धुआं निकलने लगा. पायलट ने समय रहते टेक-ऑफ को तुरंत कैंसिल करने का फैसला किया. धुएं की खबर मिलते ही दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बिना देर किए फुल इमरजेंसी का ऐलान किया. वहीं, अग्निशमन दल की कई गाड़ियां (TFT Fire Tenders) तुरंत रनवे की ओर दौड़ीं, ताकि किसी भी तरह की आग को फैलने से रोका जा सके. इस बीच विमान में सवार 232 लोगों की जान बचाने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट और मल्टी एजेंसी रिस्पांस टीम पूरी तरह एक्टिव हो गई.

#WATCH | Delhi: Around 2 am today, the takeoff of Swiss Air Flight LX147 (Delhi-Zurich) was aborted after smoke was observed from the left-side wheel. An Emergency was declared by the crew. There were a total of 232 passengers on board. 4 passengers sustained minor injuries… pic.twitter.com/lRun2saCSY — ANI (@ANI) April 26, 2026

इमरजेंसी एग्जिट गेट पर मची भारी अफरातफरी

वहीं, सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत सभी 7 आपातकालीन द्वार (Exit Gates) खोल दिए गए. यात्रियों को विमान से जल्दी निकालने के लिए स्लाइडर (Inflatable Slides) का उपयोग किया गया. हादसे के संभावित खतरे को लेकर यात्रियों में खलबली सी मच गई. इसी बीच एग्जिट के दौरान लोगों के बीच धक्का-मुक्की और अफरा-तफरी सी मच गई.

एग्जिट के दौरान 4 यात्री हुए घायल

भगदड़ की स्थिति उत्पन्न होने से 4 यात्री घायल हो गए. इनमें से तीन यात्रियों की चोटें अधिक गंभीर थीं, जिन्हें तुरंत एम्बुलेंस के जरिए मेदांता अस्पताल भेजा गया. एक अन्य घायल यात्री का इलाज एयरपोर्ट के ही मेडिकल सेंटर में किया गया, जबकि बाकी 227 यात्रियों को सुरक्षित रिसेप्शन सेंटर ले जाया गया.

लैंडिंग गियर में खराबी की आशंका

शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, कि विमान के बाएं लैंडिंग गियर में आई खराबी की वजह से धुआं उठना शुरू हुआ था. वहीं, एयरलाइंस की एक्सपर्ट्स टीम अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह घर्षण की वजह से हुआ या कोई अन्य गंभीर कारण था. फिलहाल विमान को रनवे से हटाकर जांच के लिए सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर दिया गया है.

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