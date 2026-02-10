  • Hindi
  • India Hindi
  • Swiss Eurail Japan Rail Pass Become Favourite Of Indians Know About Benefits

अब नहीं खरीदने पड़ेंगे महंगे फ्लाइट टिकट, इस जुगाड़ से सस्ते में निपट जाएगी ट्रिप, जानें पूरी डिटेल

भारतीय ट्रैवलर्स अब यूरोप और जापान घूमने के लिए फ्लाइट छोड़कर रेल पास चुन रहे हैं. आइए इस खबर में जानते हैं Eurail, Swiss Travel Pass और Japan Rail Pass का ट्रेंड.

Published date india.com Published: February 10, 2026 5:17 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
अब नहीं खरीदने पड़ेंगे महंगे फ्लाइट टिकट, इस जुगाड़ से सस्ते में निपट जाएगी ट्रिप, जानें पूरी डिटेल

विदेश घूमने का मतलब अब फ्लाइट टिकट पर भारी खर्च करना नहीं है. खासकर भारतीयों के लिए, क्योंकि धीरे-धीरे ट्रैवलर्स फ्लाइट छोड़कर रेल पास की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. यह सस्ता, सुविधाजनक और ज्यादा फ्लेक्सिबल ऑप्शन बनता जा रहा है. एक डेटा के मुताबिक, यूरोप और ईस्ट एशिया में घूमने वाले भारतीय अब रेल पास के जरिए एक देश से दूसरे देश तक आसानी से घूम पा रहे हैं. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं रेल पास क्या है और इससे ट्रैवलर्स को क्या फायदे मिल रहे हैं?

पास की बढ़ती डिमांड में भारत की बड़ी हिस्सेदारी

इकोनॉमिक टाइम्स (ET) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत अब Swiss Travel Pass का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है. Rail Europe की इंडियन डिमांड का करीब 50% हिस्सा Eurail पास से आता है, जबकि बाकी लोग पॉइंट-टू-पॉइंट टिकट खरीदते हैं.

कंपनी के अनुसार, भारत अब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ एक बड़ा लॉन्ग-हॉल और स्ट्रैटेजिक मार्केट बन चुका है. इसका सबसे बड़ा कारण बढ़ता खर्च है. यूरो 100 रुपये के पार और Swiss Franc 110 रुपये के ऊपर पहुंचने से भारतीय ट्रैवलर्स ऐसे ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जहां बजट पहले से तय हो जाए और बीच में खर्च का झटका न लगे.

परिवारों में भी बढ़ा ट्रेन ट्रैवल का क्रेज

रेल पास का ट्रेंड अब सिर्फ कपल्स या सोलो ट्रैवलर्स तक सीमित नहीं रहा. Eurail ने बताया कि 2023 से 2025 के बीच चाइल्ड पास की बिक्री में 8% की बढ़ोतरी हुई है. इससे साफ है कि अब ज्यादा परिवार छोटे बच्चों के साथ ट्रेन से यूरोप घूमना पसंद कर रहे हैं.

2025 में Swiss Travel Pass ने दुनियाभर में 5 लाख से ज्यादा यात्रियों को सर्विस दी, जिसमें भारतीय यात्रियों की संख्या अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा रही. Switzerland Travel System ने पिछले तीन सालों में भारत से डबल डिजिट ग्रोथ देखी है और उम्मीद है कि यह आगे भी जारी रहेगी.

स्विट्जरलैंड पास के फायदे जानें

Swiss Travel Pass सिर्फ ट्रेन टिकट नहीं है, बल्कि यह एक तरह से पूरा टूर पैकेज जैसा बन जाता है. इसमें रेल ट्रैवल के साथ-साथ सैकड़ों म्यूजियम, केबल कार, माउंटेन रेलवे और कई टूरिस्ट साइट्स पर फ्री या डिस्काउंट एंट्री मिलती है. Glacier 3000 और St Moritz जैसी जगहों पर भी यह पास काम आता है. एक और बदलाव यह देखा गया है कि पहले भारतीय ज्यादातर गर्मियों में स्विट्जरलैंड जाते थे, लेकिन अब ऑटम और विंटर सीजन में भी डिमांड तेजी से बढ़ रही है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

जापान में भी रेल पास ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा

सिर्फ यूरोप ही नहीं, बल्कि जापान जैसे देशों में भी भारतीय रेल पास को अपनाने लगे हैं. 2025 में जापान में भारतीय टूरिस्ट की संख्या 3,15,100 पहुंच गई, जो पिछले साल के मुकाबले 35.2% ज्यादा है और 2019 से लगभग 80% ज्यादा है.

Japan Railways के मुताबिक, जैसे-जैसे भारतीयों का जापान आना बढ़ेगा, वैसे-वैसे रीजनल जगहों पर टूरिस्ट का फ्लो भी बढ़ेगा. हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि एशिया के कुछ हिस्सों में डाइट और खाने की दिक्कत अभी भी ट्रैवलर्स के लिए एक चैलेंज बनी हुई है.

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.