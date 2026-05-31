  • Hindi
  • India Hindi
  • Swiss Flight Engine Failure Just Before Take Off Delhi Airport Aaib Report Hindi

उड़ान भरने ही वाला था विमान, तभी हुआ जोरदार धमाका! दिल्ली एयरपोर्ट पर SWISS फ्लाइट के इंजन में लगी आग

दिल्ली से ज्यूरिख जा रही SWISS एयरलाइंस की फ्लाइट टेकऑफ के दौरान इंजन फेल होने से बाल-बाल बच गई. जांच रिपोर्ट में इंजन के अंदर आग लगने के संकेत मिले. अब मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: May 31, 2026, 7:40 PM IST
उड़ान भरने ही वाला था विमान, तभी हुआ जोरदार धमाका! दिल्ली एयरपोर्ट पर SWISS फ्लाइट के इंजन में लगी आग

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अप्रैल में हुई एक फ्लाइट में गंभीर घटना से सभी को डरा दिया. दरअसल, एक फ्लाइट के इंजन में उड़ान भरने से ठीक पहले आग लग गई. रिपोर्ट के अनुसार, SWISS इंटरनेशनल एयर लाइंस की एक फ्लाइट टेकऑफ के दौरान इंजन में खराबी आने के कारण बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई. घटना के समय फ्लाइट दिल्ली से स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख के लिए रवाना होने वाली थी.

विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) की तरफ से हुई शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, 26 अप्रैल की रात करीब 1:27 बजे SWISS की फ्लाइट LX147 रनवे पर टेकऑफ की प्रक्रिया में थी. इसी दौरान विमान के बाएं इंजन में अचानक गंभीर तकनीकी खराबी आ गई. विमान में कुल 245 लोग सवार थे, जिनमें 232 यात्री और 13 क्रू सदस्य शामिल थे.

रिपोर्ट के अनुसार, जब फ्लाइट लगभग 106 नॉट्स की रफ्तार से दौड़ रहा था, तभी पायलटों को इंजन में असामान्य स्थिति का पता चला. इसके तुरंत बाद टेकऑफ को रोकने का फैसला लिया गया. क्रू सदस्यों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित करते हुए आपातकालीन सहायता की मांग की. पायलटों ने जांच अधिकारियों को बताया कि उन्हें इंजन की तरफ से तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी. इसके साथ ही बाएं इंजन से बड़ी लपटें निकलती दिखाई दीं.

इंजन फेल होने के कारण विमान रनवे पर थोड़ा बाईं ओर मुड़ने लगा, लेकिन पायलटों ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए विमान को सुरक्षित रोक लिया. घटना के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर तुरंत फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई. आपातकालीन सेवाओं को एक्टिव किया गया और सभी सात इमरजेंसी गेट खोल दिए गए. इस दौरान कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आईं. रिपोर्ट के मुताबिक कुल 6 लोग प्रभावित हुए, जबकि 4 यात्रियों को चोट लगने की पुष्टि हुई.

जांच के दौरान अधिकारियों ने विमान और इंजन का विस्तृत निरीक्षण किया. इंजन के एग्जॉस्ट सेक्शन में धातु के छोटे-छोटे टुकड़े और मलबा पाया गया. इससे संकेत मिलता है कि इंजन के अंदरूनी हिस्सों में गंभीर क्षति हुई थी. बोरोस्कोप निरीक्षण में हाई प्रेशर टरबाइन ब्लेड, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन ब्लेड, लो प्रेशर टरबाइन ब्लेड और हाई प्रेशर कंप्रेसर के कई हिस्सों में नुकसान पाया गया. जांच टीम ने ये भी पाया कि इंजन के कुछ महत्वपूर्ण शाफ्ट जाम हो चुके थे, जिसके कारण पूरी तकनीकी जांच तुरंत संभव नहीं हो सकी.

AAIB ने विमान के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर को सुरक्षित निकाल लिया है. इन उपकरणों में दर्ज आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है ताकि इंजन फेल होने की वास्तविक वजह का पता लगाया जा सके. इस जांच में फ्रांस की विमान सुरक्षा एजेंसी, एयरबस और यूरोपीय विमानन सुरक्षा एजेंसी भी सहयोग कर रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि अंतिम रिपोर्ट आने के बाद जरूरी सुरक्षा सिफारिशें जारी की जा सकती हैं. फिलहाल जांच जारी है और इंजन की विस्तृत तकनीकी पड़ताल की जा रही है.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.