AI ने बताया कौन जीतेगा T20 वर्ल्ड कप 2026? जवाब कर देगा हैरान

T20 World Cup 2026 AI Prediction: अगले महीने भारत और श्रीलंका टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करने जा रहे हैं. क्या भारतीय टीम घरेलू मैदान पर अपना खिताब बरकरार रख पाएगी, या फिर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमें बाजी मार ले जाएंगी? जानिए AI का जवाब क्या है.

T20 Cricket World Cup 2026: टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होने जा रही है. यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाएगा. पिछला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत ने जीता था. ऐसे में मेजबान देश को एक बार फिर से फेवरेट माना जा रहा है. इसी बीच हमने AI से विजेता प्रिडिक्ट करने को कहा. आपको बताते हैं कि Grok, Gemini और बाकी एआई ने किसे प्रबल दावेदार बताया है.

विजेता की भविष्यवाणी करने के सवाल पर ChatGPT ने कहा कि छोटे फॉर्मेट के कारण टी20 वर्ल्ड कप में हर मैच में रोमांच और अनिश्चितता बनी रहती है, इसलिए अभी से किसी एक टीम को निश्चित विजेता कहना संभव नहीं है.

ChatGPT ने की ये भविष्यवाणी

ChatGPT ने कहा कि टी20 क्रिकेट में एक मैच, एक ओवर या एक खिलाड़ी पूरा टूर्नामेंट का रुख बदल सकता है. फिर भी, मौजूदा परिस्थितियों और टीमों की ताकत को देखते हुए भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है. इनमें सबसे आगे भारत की टीम है.

Grok ने किस टीम को चुना?

वहीं, Grok के मुताबिक, भारतीय टीम खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है. दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका को दावेदार बताया गया है. साथ ही कहा कि कोई सरप्राइज टीम (अफगानिस्तान या वेस्ट इंडीज) भी उलटफेर कर सकती है.

Gemini और मेटा ने क्या कहा?

Gemini के अनुसार, मेजबान और गत विजेता भारत ही फेवरेट है. भारत 2024 का चैंपियन है और इस बार घरेलू मैदानों पर खेलने का फायदा उसे मिलेगा. इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम है. इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका को भी दावेदार बताया है. टी20 फॉर्मेट में अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज जैसी टीमें भी बड़ा उलटफेर कर सकती हैं.

मेटा ने इस सवाल के जवाब में कहा कि एक पोल के अनुसार, 85% फैंस का मानना है कि भारतीय क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट को जीतेगी. 9% फैंस ने ऑस्ट्रेलिया को अपना वोट दिया है. 5% फैंस ने पाकिस्तान को चुना है. 1% फैंस का मानना है कि वेस्टइंडीज टीम जीतेगी.

भारत सबसे बड़ा दावेदार

कुल मिलाकर, सभी AI ने भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा दावेदार माना है. इसका सबसे बड़ा कारण घरेलू परिस्थितियां हैं, जहां भारतीय खिलाड़ियों को पिच और मौसम की अच्छी समझ होती है. भारत के पास युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का बेहतरीन मिश्रण है, साथ ही मजबूत बल्लेबाजी लाइन-अप और विविध गेंदबाजी आक्रमण भी मौजूद है.

घरेलू दर्शकों का समर्थन भी भारत के लिए बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है. भारत के बाद सभी ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पिछली बार की रनर-अप दक्षिण अफ्रीका को चुना है.

डार्क हॉर्स टीमें

AI के अनुसार, टी20 फॉर्मेट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज जैसी टीमें किसी भी बड़ी टीम को चौंका सकती हैं. अफगानिस्तान अपनी स्पिन गेंदबाजी के दम पर उपमहाद्वीपीय परिस्थितियों में बेहद खतरनाक हो सकता है. पाकिस्तान अनिश्चित लेकिन प्रतिभाशाली टीम है, जो बड़े मैचों में अक्सर अलग ही स्तर पर खेलती है. वेस्ट इंडीज के पास टी20 क्रिकेट का अपार अनुभव और विस्फोटक बल्लेबाज हैं.