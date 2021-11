T20 World Cup Latest Update: टी-20 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दो हार के बाद ऑनलाइन हमले (दुर्व्यवहार) का सामना कर रहे कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने समर्थन किया है. राहुल गांधी ने मंगलवार को ऐसे लोगों को माफ करने का आग्रह करते हुए उनसे कहा कि, ‘ये लोग नफरत से भरे हुए हैं, क्योंकि कोई भी उन्हें प्यार नहीं देता है.’Also Read - बल्लेबाजी कोच राठौड़ ने किया खुलासा- इशान को ऊपर भेजने का फैसला करने वाले ग्रुप का हिस्सा थे रोहित शर्मा

भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी की मजहब के आधार पर ट्रोलिंग की कड़े शब्दों में आलोचना करने के बाद कोहली के खिलाफ भी ऑनलाइन हमले होने लगे. राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘प्रिय विराट, ये लोग नफरत से भरे हैं, क्योंकि इन्हें कोई प्यार नहीं देता. इन्हें माफ कर दो. टीम का बचाव करो.’ Also Read - न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा तीसरे को नंबर पर भेजने के कोहली के फैसले पर जयवर्धने ने उठाए सवाल

Dear Virat,

These people are filled with hate because nobody gives them any love. Forgive them.

Protect the team.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 2, 2021