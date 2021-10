T20 World Cup भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) को आईसीसी टी20 विश्व कप (T20 World Cup) में भारतीय टीम के कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना करने के बाद ऑनलाइन ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ रहा है. हालांकि कई बड़े खिलाड़ी शमी के समर्थन में आए हैं. खिलाड़ियों ने पॉलिटिशियन ने भी शमी के साथ ऑनलाइन हो रहे दुर्व्यवहार की आलोचना करते हुए सवाल खड़े किए हैं. हैदराबाद से सांसद और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारतीय टीम में 11 खिलाड़ी हैं लेकिन लोग एक मुस्लिम खिलाड़ी को निशाना बना रहे हैं.Also Read - टीम मैनेजमेंट से आदेश मिलने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले घुटने के बल बैठे थे भारतीय खिलाड़ी: Kohli

AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “कल भारत पाकिस्तान मैच के बाद तेज़ गेंदबाज मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा है. यह दिखाता है कि देश में कितनी नफरत बढ़ गई है. टीम में 11 खिलाड़ी हैं और एक मुस्लिम खिलाड़ी है उसे ये लोग निशाना बना रहे हैं. इसे कौन फैला रहा है?” उन्होंने कहा, “सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा है, जो मुसलमानों के खिलाफ कट्टरता, नफरत को दर्शाता है. क्रिकेट में आप जीतते हैं या हारते हैं. टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं लेकिन सिर्फ एक मुस्लिम खिलाड़ी को निशाना बनाया जाता है. क्या बीजेपी सरकार इसकी निंदा करेगी?” Also Read - VIDEO: पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने बताया पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हार का बड़ा कारण

रविवार को जैसे ही पाकिस्तान के हाथों भारत की हार हुई वैसे ही लोगों ने मोहम्मद शमी पर अपमानजनक बयान देने के लिए इंस्टाग्राम और ट्विटर का सहारा लिया. इस मैच में पाकिस्तान ने भारत को दस विकेट से हराया. पाकिस्तानी ओपनर बल्लेबाज रिजवान (79*) और बाबर (68*) ने भारत के गेंदबाजों को हावी होने का कोई मौका नहीं दिया, पाकिस्तान ने बिना विकेट खोए 152 रनों के लक्ष्य का आसानी से पीछा किया और पहली बार किसी भी वर्ल्ड कप में भारत को हराया. Also Read - नई गेंद से यॉर्कर डालना मेरी ताकत है, भारत के खिलाफ इसका फायदा मिला: शाहीन अफरीदी

शमी के 18वें ओवर में पाकिस्तान ने जीत दर्ज की थी जिसके बाद लोग उन्हें निशाना बनाने लगे. हालांकि शमी के समर्थन में कई खिलाड़ी आए हैं. पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि शमी चैंपियन हैं और वे उनके साथ हैं. सहवाग ने लिखा, “मोहम्मद शमी पर ऑनलाइन हमला चौंकाने वाला है और हम उनके साथ खड़े हैं. वह एक चैंपियन है और जो कोई भी भारत की कैप पहनता है, उसके दिलों में किसी भी ऑनलाइन भीड़ से कहीं अधिक भारत बसता है. आपके साथ हूं शमी. अगले मैच में दिखादो जलवा.”

The online attack on Mohammad Shami is shocking and we stand by him. He is a champion and Anyone who wears the India cap has India in their hearts far more than any online mob. With you Shami. Agle match mein dikado jalwa.

— Virender Sehwag (@virendersehwag) October 25, 2021